Apple pousse le passage à l'eSIM
Publié le: 16/09/2025 @ 00:11:33: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a une fois de plus propulsé les utilisateurs vers l'avenir en dépouillant l'iPhone de ses éléments habituels. Après avoir supprimé la prise jack, puis abandonné la technologie Lightning, Apple abandonne progressivement le tiroir pour carte SIM. Avec les nouveaux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, Apple a trouvé un moyen astucieux d'accélérer la transition vers l'eSIM en proposant aux acheteurs des batteries plus puissantes s'ils choisissent un modèle sans carte SIM physique. La différence est notable : l'iPhone 17 Pro avec tiroir dispose d'une batterie d'environ 3 988 mAh, tandis que la version eSIM en possède 4 252 mAh. L'ancien iPhone 17 Pro Max affiche les mêmes chiffres convaincants : 4 823 mAh contre 5 088 mAh. Ces centaines de mAh supplémentaires se traduisent par environ une heure d'autonomie supplémentaire, que ce soit pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou surfer sur Internet.

Apple aurait pu conserver les batteries, mais a préféré privilégier les versions eSIM, encourageant discrètement les utilisateurs à choisir la « bonne » direction. Pour l'entreprise elle-même, il s'agit d'une décision stratégique, qui encourage également les opérateurs dans les pays où la carte SIM physique reste la norme. Cette politique n'est pas nouvelle pour Apple : en 2022, l'iPhone 14 était sorti aux États-Unis uniquement avec une eSIM, supprimant complètement l'emplacement. Cependant, diffuser cette stratégie à l'échelle mondiale s'est avéré plus difficile : dans certains pays, elle pouvait avoir un impact négatif sur les ventes. C'est pourquoi l'entreprise a désormais opté pour un outil plus souple mais plus efficace : l'autonomie supplémentaire – un argument de poids trop important pour être ignoré.
