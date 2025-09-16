Se connecter  
Apple lance deux versions du processeur A19 Pro
Publié le: 16/09/2025 @ 00:11:01: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a utilisé la technologie de traitement TSMC la plus avancée, la lithographie 3 nm de troisième génération, pour ses processeurs A19 Pro et A19. Malgré cette base commune, ces puces présentent des différences notables. Lors de la présentation de l'iPhone 17, l'entreprise n'a pas mis l'accent sur les différences afin de ne pas minimiser les capacités des appareils. Cependant, un tableau détaillé, publié ultérieurement sur le net, met en évidence les différences. Les deux processeurs embarquent le même processeur central à 6 cœurs avec des fréquences identiques, ce qui garantit des résultats identiques lors des tests de performances monocœur et multicœur. La taille du cache L2 est toutefois différente : l'A19 Pro dispose de 22 Mo, contre seulement 12 Mo pour l'A19. La différence est encore plus marquée pour le SLC : 32 Mo pour l'A19 Pro contre 12 Mo pour l'A19. C'est ce détail qui détermine en grande partie l'avantage de la version Pro.

Le sous-système graphique est également sensiblement différent. L'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max sont équipés d'un GPU A19 Pro à 6 cœurs avec 96 unités d'exécution et 768 ALU. L'iPhone Air est équipé d'une version allégée de l'A19 Pro avec un processeur graphique à 5 cœurs (80 unités et 640 ALU), soit le même nombre que l'A19 standard. La fréquence d'horloge graphique est identique pour tous les modèles : 1 620 MHz. Les différences sont également visibles au niveau de la mémoire : l'ancien A19 Pro utilise 12 Go de LPDDR5X à une fréquence de 9 600 MT/s, ce qui offre une bande passante de 75,8 Go/s. Les A19 Pro et A19 allégés utilisent une mémoire à 8 533 MT/s, ce qui limite la bande passante à 68,26 Go/s, tandis que l'A19 ne dispose que de 8 Go de RAM.
