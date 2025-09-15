La cigarette électronique jetable transformée en serveur. La technologie est allée trop loin.

Se connecter  
MatérielLe programmeur électronique Bogdan Ionescu a mené une expérience remarquable : il a transformé une cigarette électronique jetable en serveur Internet fonctionnel. Ce projet démontre à quel point les produits dits « jetables » sont devenus technologiquement avancés. Tout a commencé par une collecte de cigarettes électroniques usagées auprès de ses amis et de sa famille. Au départ, Ionescu n'utilisait que des piles, mais en démontant des modèles plus récents, il a découvert une surprise : au lieu de simples circuits intégrés, il a découvert un puissant microcontrôleur PUYA ARM. Il s'agit d'un ordinateur miniature doté d'un processeur de 24 MHz, de 24 Ko de mémoire et de 3 Ko de RAM. La clé du succès résidait dans une technique appelée « semi-hébergement », un moyen de communication entre le microcontrôleur et l'ordinateur via un débogueur. Le programmeur a également utilisé le protocole SLIP, autrefois utilisé dans les modems commutés, pour transmettre des données Internet via un port série.

Après avoir résolu les problèmes de performances (la page mettait initialement plus de 20 secondes à se charger), le serveur a commencé à fonctionner de manière étonnamment performante. Les pings durent désormais en moyenne 20 millisecondes et la page entière se charge en 160 millisecondes. L'appareil peut héberger non seulement des pages statiques, mais aussi du code côté serveur. Le projet utilise environ 20 % de la mémoire flash disponible et 45 % de la RAM. Malgré ses ressources modestes, la cigarette électronique parvient à héberger l'intégralité de l'article décrivant cette expérience et propose même une API qui renvoie le nombre de pages vues. C'est un exemple fascinant de la façon dont les technologies modernes imprègnent les objets du quotidien et de la façon dont les développeurs créatifs peuvent les exploiter de manière inattendue. V
