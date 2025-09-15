Se connecter  
Le Virtual Boy arrive sur Nintendo Switch Online avec un accessoire dédié
Publié le: 15/09/2025 @ 15:56:32: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosNintendo a annoncé de manière totalement inattendue le retour du Virtual Boy au catalogue classique du Nintendo Switch Online + Pack d'extension . Malgré un échec commercial à sa sortie en 1995, la console reste l'une des plus audacieuses et innovantes de Nintendo grâce à sa tentative pionnière d'offrir une expérience 3D stéréoscopique. Aujourd'hui, plus de trente ans plus tard, ses titres les plus emblématiques sont prêts à être réédités sur les plateformes modernes. À partir du 17 février 2026, les abonnés auront accès à une première sélection de 14 jeux Virtual Boy, dont des classiques comme Mario's Tennis, Galactic Pinball et Teleroboxer. Ces titres seront jouables sur Nintendo Switch et la prochaine Nintendo Switch 2, élargissant ainsi l'offre de contenu rétro du service.


Pour garantir une expérience fidèle à l'original, Nintendo a conçu un accessoire dédié permettant de recréer l'expérience de jeu typique du Virtual Boy. Deux modèles seront disponibles : l'un en plastique, plus robuste et durable, et l'autre en carton, conçu comme une alternative plus économique et probablement plus proche de l'approche Nintendo Labo. Les deux versions s'adapteront à la console, reproduisant ainsi la configuration unique du casque des années 90. Les précommandes de l'accessoire ouvriront le jour même de l'annonce, tandis que les jeux seront disponibles le 17 février. Avec cette initiative, Nintendo non seulement améliore la valeur de son abonnement en ligne, mais met également en lumière une partie fascinante et controversée de son histoire, offrant aux nouvelles générations la chance de découvrir une console aussi décriée qu'innovante.
