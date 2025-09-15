Se connecter  
Test Metal Gear Solid Delta : Snake Eater (PS5) - Replongez dans MGS3 modernisé
Publié le: 15/09/2025 @ 15:29:37: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé sur Unreal Engine 5 par Konami Digital Entertainment en collaboration avec les studios Virtuos, Metal Gear Solid Delta : Snake n'est pas seulement une remasterisation visuelle, mais une reconstruction complète qui s'efforce de préserver l'esprit original du jeu Metal Gear Solid 3 : Snake Eater tout en le modernisant. L'histoire commence en 1964, dans le contexte des tensions persistantes de la Guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Vous incarnez Naked Snake, un agent de la FOX chargé de sauver le scientifique soviétique Sokolov. Au début de l'histoire, alors que Snake est en mission, il découvre que son mentor, le Boss, l'a trahi et s'est rangé du côté de l'ennemi. Snake est vaincu par le Boss et ne parvient pas à sauver Sokolov, ce qui entraîne sa capture par le colonel Volgin, l'excentrique et impitoyable chef du GRU. Une semaine plus tard, Snake retourne en territoire soviétique pour une nouvelle mission : l'opération « Snake Eater ». Son objectif n'est pas seulement de sauver Sokolov, mais aussi de tuer le Boss, une figure qu'il considère à la fois comme une mère spirituelle et un symbole d'idéalisme militaire. À partir de là, vous commencerez à vivre une histoire pleine d'intrigues dramatiques. Votre récit abordera des thèmes importants : la loyauté, la trahison et l'identité. Snake devra affronter l'unité d'élite Cobra, chacun doté de pouvoirs et de philosophies uniques, et forger une relation complexe avec EVA, un mystérieux agent double. Vers le milieu du jeu, Snake commencera à douter de ses principes et de ses choix de vie. Tuer The Boss était-il un acte patriotique ou une trahison des valeurs qu'il lui avait apprises ?
