Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google révolutionne la sécurité Android : des correctifs quand c'est nécessa...
Publié le: 15/09/2025 @ 15:27:21: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidGoogle prépare un changement majeur dans sa gestion des mises à jour de sécurité Android . Au lieu des traditionnels bulletins mensuels avec correctifs cumulatifs, le système adoptera une approche « basée sur les risques » , calibrée en fonction du niveau de risque de chaque vulnérabilité. L'objectif est de minimiser l'exposition aux attaques les plus dangereuses en corrigeant immédiatement les vulnérabilités critiques et en reportant les vulnérabilités moins urgentes à des cycles ultérieurs. Cette innovation vise à améliorer la protection des utilisateurs et à simplifier la gestion des mises à jour pour les fabricants de smartphones. Google publie actuellement un bulletin de sécurité mensuel (un rapport, en quelque sorte) qui recense des dizaines de correctifs pour les vulnérabilités découvertes dans le système Android. Ces correctifs sont divisés en deux niveaux – un niveau basique et un niveau plus complet – et distribués aux fabricants de smartphones, qui les intègrent ensuite à leurs propres mises à jour système. Le modèle mensuel présente cependant deux limites évidentes : d'une part, il crée une fenêtre d'exposition qui peut durer des semaines entre la découverte d'une faille et sa correction, et d'autre part, il se heurte à la fragmentation de l'écosystème Android , ce qui ralentit la diffusion des correctifs sur les appareils existants.

Avec cette nouvelle approche, Google passera d'un système de correctifs cumulatifs et rythmés à un système dynamique , où la gravité de la vulnérabilité est le facteur déterminant . Les vulnérabilités les plus critiques bénéficieront d'un correctif immédiat, sans attendre le cycle mensuel, tandis que celles à faible risque pourront être incluses dans les mises à jour ultérieures. Cela réduira considérablement les temps d'exposition aux attaques les plus dangereuses. Parallèlement, les fournisseurs bénéficieront d'une charge de travail plus équilibrée, car ils ne seront pas contraints de déployer de gros packages de correctifs dans une solution unique, mais pourront gérer la distribution des correctifs de manière plus modulaire. La décision de Google répond à la nécessité d' accroître la réactivité face aux menaces les plus dangereuses et de simplifier la distribution des mises à jour dans un écosystème complexe comme Android. Les bulletins mensuels se sont avérés trop lents à traiter les failles critiques, qui peuvent être exploitées immédiatement après leur découverte.

Pour les utilisateurs, ce modèle devrait se traduire par des mises à jour de sécurité plus rapides et plus fréquentes , avec un risque réduit d'exposition à des vulnérabilités graves. Pour les fabricants, cela signifie pouvoir intégrer des correctifs ciblés au lieu de gérer des packages volumineux à chaque fois, avec des avantages potentiels en termes de rapidité de déploiement sur les smartphones.
Test Metal Gear Solid Delta : Snake Eate... »« Spotify déclare la guerre aux escrocs q...
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-09Selon Google, les APK non vérifiés peuvent toujours être installés, mais moins facilement
08-09Adieu Nova Launcher : la fin peu glorieuse de l'une des applications Android les plus populaires
05-09Androidify renaît de ses cendres grâce à la puissance de l'IA de Google
04-09Google a annoncé sa série de fonctionnalités Android de septembre
26-08Android change tout : à partir de 2026, il interdira les APK non vérifiés.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Windows Windows
Windows 11 24H2 rencontre des problèmes : les pilotes graphiques AMD ne s'installent pas
Microsoft Microsoft
La manette Xbox bénéficie d'une nouvelle fonctionnalité dans Windows 11
Apple Apple
Apple pousse le passage à l'eSIM
Apple Apple
Apple lance deux versions du processeur A19 Pro
Matériel Matériel
La cigarette électronique jetable transformée en serveur. La technologie est allée trop loin.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?