Ces derniers jours, Spotify a franchi une étape décisive contre le monde du « modding », si tant est qu'il s'agisse de cela. Le service de streaming musical a envoyé une notification DMCA à l' équipe de ReVanced , connue pour ses correctifs permettant de débloquer des fonctionnalités normalement réservées aux utilisateurs premium. Au cœur du litige se trouve le patch dit Unlock Premium (qui sait ce qu'il fera ! - NDLR), qui permet aux utilisateurs d'utiliser certaines fonctionnalités payantes sans débourser un centime . Selon l'avis DMCA , Spotify accuse ReVanced d'avoir créé un correctif constituant une œuvre dérivée et contournant les systèmes de protection de la plateforme . L'entreprise cite notamment les technologies de chiffrement et les protocoles de transfert de clés , ainsi que les limitations visant à distinguer les utilisateurs gratuits des utilisateurs payants. Dans la refonte de Spotify, le patch Unlock Premium permet aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités exclusives , telles que le saut de chansons illimité, sans abonnement. Il ne s’agirait donc pas d’une simple modification esthétique, mais d’un véritable contournement des barrières technologiques , interdit par l’article 1201 du DMCA américain.
D'autre part, l'équipe de ReVanced affirme que le correctif ne copie pas de code propriétaire et ne permet pas de télécharger ou d'écouter du contenu non disponible dans la version gratuite. Les fonctionnalités déverrouillées visent principalement à simplifier l'utilisation , sans ouvrir la voie à des formes directes de piratage musical. Cependant, certains précédents juridiques aux États-Unis (tels que 321 Studios c. MGM et MDY c. Blizzard ) démontrent que même les modifications de « fonctionnalité » peuvent être considérées comme un contournement illégal. La réponse de ReVanced a été rapide, avec un appel public à des experts juridiques pour évaluer l'ampleur du problème. La situation actuelle rappelle immédiatement d'autres cas qui ont marqué l'histoire du modding Android. ReVanced est né des cendres de Vanced , l'application alternative à YouTube, fermée en 2022 suite à des pressions juridiques de Google. On savait déjà à l'époque combien l'équilibre entre la communauté des développeurs indépendants et les géants du web était fragile. Mais apparemment, cela n'a servi à rien.
D'ailleurs, ce n'est pas le premier conflit pour ReVanced. Ces dernières années, le projet a déjà fait l'objet de retraits DMCA , entraînant la suppression de correctifs et de dépôts spécifiques. Spotify avait déjà commencé à renforcer les contrôles contre les versions modifiées de son application, en introduisant des systèmes de détection et de blocage des APK altérés. Désormais, suite à une contestation formelle, ReVanced risque de devoir supprimer toute prise en charge de Spotify dans ses correctifs, impactant directement l'une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs (qui sait pourquoi, encore une fois ! – NDLR). La communauté suit de près l'évolution de l'affaire, car son issue pourrait créer un précédent significatif non seulement pour ReVanced, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème de projets qui évoluent à la frontière ténue entre personnalisation et violation du droit d'auteur.
