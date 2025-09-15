Les derniÃ¨res versions de test de Windows 11, issues des canaux Dev et Beta, incluent plusieurs nouvelles fonctionnalitÃ©s, dont une trÃ¨s utile. AprÃ¨s des dÃ©cennies, le systÃ¨me de Microsoft bÃ©nÃ©ficiera d'un outil permettant de tester la vitesse de connexion Internet. Cet outil a Ã©tÃ© ajoutÃ© Ã la section rÃ©seau. Cette fonctionnalitÃ© a Ã©tÃ© dÃ©couverte par l'utilisateur @phantomofearth et partagÃ©e sur X. Un bouton de test de dÃ©bit rÃ©seau est apparu dans le menu rÃ©seau, Ã cÃ´tÃ© de l'option permettant d'actualiser les connexions Wi-Fi disponibles. Cela permet aux utilisateurs de vÃ©rifier rapidement leur dÃ©bit Internet actuel. L'icÃ´ne rÃ©seau dans le menu contextuel de la barre d'Ã©tat systÃ¨me et la page des paramÃ¨tres rapides Wi-Fi dans Windows 11 obtiennent des boutons pour vous permettre d'exÃ©cuter rapidement un test de vitesse du rÃ©seau. (Vous amÃ¨ne Ã Bing pour faire le test de vitesse.) Un raccourci similaire apparaÃ®tra Ã©galement dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l'indicateur rÃ©seau, Ã cÃ´tÃ© des outils de diagnostic et des paramÃ¨tres rÃ©seau. Malheureusement, ce test n'est pas une application native ou quelque chose d'intÃ©grÃ© Ã l'application ParamÃ¨tres. Le nouveau bouton est essentiellement un raccourci vers lâ€™outil de mesure de vitesse disponible sur Bing.
Commentaires
leesa: Est-ce la fin de SpeedTest ? Windows 11 vous permettra de tester votre vite...
