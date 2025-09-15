Se connecter  
Musk supprime l'équipe xAI. 500 employés licenciés vendredi soir.
Publié le: 15/09/2025 @ 00:22:57: Par Nic007 Dans "Economie"
EconomiexAI, la startup d'intelligence artificielle d'Elon Musk, a procédé à des licenciements massifs vendredi soir dernier. 500 employés de l'équipe chargée d'annoter les données utilisées pour former le chatbot Grok ont ​​été licenciés. Selon des communications internes obtenues par Business Insider, l'entreprise a annoncé un « pivot stratégique » immédiat. xAI a décidé d'accélérer son expansion et de donner la priorité aux tuteurs spécialisés en IA tout en réduisant sa concentration sur les tuteurs en IA généralistes. Les tuteurs IA sont des employés qui forment les chatbots par le biais d'interactions et de retours. Les tuteurs généralistes possèdent des connaissances étendues et enseignent des tâches conversationnelles de base, tandis que les tuteurs spécialisés sont des experts dans des domaines spécifiques comme la médecine ou la finance. xAI licencie des généralistes car elle souhaite disposer d'un meilleur chatbot pour les tâches exigeantes et spécialisées, plutôt que d'un modèle « intermédiaire » pour tous les besoins. L'entreprise prévoit donc de multiplier par dix son équipe de spécialistes, plus coûteux mais essentiels au développement de capacités d'IA avancées.

Les licenciements ont touché environ un tiers des 1 500 personnes de l'équipe d'annotation de données. Cette équipe est chargée d'étiqueter et de préparer les données utilisées pour entraîner le chatbot Grok, le produit phare de l'entreprise. Parallèlement à ces licenciements, xAI a annoncé son intention de multiplier par dix son équipe de tuteurs spécialisés en IA sur sa plateforme X (également détenue par Elon Musk). L'entreprise a commencé à recruter dans des domaines tels que les sciences, la finance, la médecine, la sécurité, etc. De nombreuses entreprises d'IA mènent actuellement des processus d'optimisation, se concentrant sur leurs secteurs d'activité les plus rentables. Pour xAI, concurrent de géants comme OpenAI et Google, l'efficacité opérationnelle pourrait être cruciale pour maintenir sa position sur un marché de l'IA en pleine évolution.
