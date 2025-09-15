Microsoft améliore un élément clé de Windows 11

Windows 11 a reçu une nouvelle version de test qui inclut des améliorations de la barre des tâches et du menu Démarrer. La société de Redmond souhaite rendre cet élément système plus fiable, notamment dans le mode de masquage automatique, pourtant complexe. Les animations sont désormais censées être plus fluides. De plus, un bug qui empêchait Windows 11 de reconnaître les actions dans les applications ou sur le bureau, juste au-dessus de la barre des tâches, a été corrigé. Microsoft a également indiqué que plusieurs bugs empêchant l'interaction avec les programmes ou le bureau, situés juste au-dessus de la barre des tâches, ont été corrigés. Quant au menu Démarrer, il y aura également une nouvelle fonctionnalité, mais ce n'est pas un changement qui fera applaudir les utilisateurs de Windows 11.
Microsoft souhaite que la section « Recommandé » du menu Démarrer affiche diverses suggestions d'utilisation de Copilot. L'objectif est de sensibiliser les utilisateurs aux fonctionnalités d'intelligence artificielle de l'entreprise. « Nous essayons d'apporter une petite modification à la section « Recommandé » du menu Démarrer, où nous vous montrerons des exemples de suggestions que vous pouvez essayer en utilisant Copilot, comme la création d'une image avec Copilot. » Heureusement, vous pouvez désactiver la section « Recommandé » dans le menu Démarrer, donc si quelqu'un ne veut pas avoir les recommandations du géant pour ses produits, cela vaut la peine de le faire.
