Gmail obtient une fonctionnalitÃ© qui manquait depuis des annÃ©es pour suivre ses achats

Gmail obtient une fonctionnalité qui manquait depuis des années pour suivre se...
Publié le: 12/09/2025 @ 17:58:43:
GoogleGmail se dote d'une nouvelle fonctionnalitÃ© qui facilitera le suivi des achats. Le nouvel onglet Â« Shopping Â» de Gmail centralisera tous les messages relatifs Ã  vos commandes. Auparavant, vous deviez parcourir votre boÃ®te mail pour trouver la commande qui vous intÃ©resse. DÃ©sormais, ce sera chose du passÃ© grÃ¢ce Ã  la section Shopping, qui vous permet de consulter les dÃ©tails de vos commandes, nouvelles comme anciennes. Vous pourrez Ã©galement suivre l'Ã©tat de vos expÃ©ditions. Gmail catÃ©gorise les e-mails de livraison et offre un accÃ¨s rapide aux informations d'expÃ©dition, notamment pour ceux dont l'arrivÃ©e est prÃ©vue dans les prochaines 24 heures. Ainsi, les utilisateurs ne manquent aucune livraison importante.

De plus, l'onglet Shopping vous aidera Ã  optimiser votre onglet Promotions, facilitant ainsi la recherche d'offres intÃ©ressantes, et vous rappellera Ã©galement les remises et promotions Ã  venir qui peuvent se perdre dans le labyrinthe des e-mails moins importants. Bien que ce changement semble Ãªtre un pas en avant, certains utilisateurs ont exprimÃ© des inquiÃ©tudes concernant la confidentialitÃ© et la possibilitÃ© que des e-mails soient mal attribuÃ©s. NÃ©anmoins, il sâ€™agit peut-Ãªtre de lâ€™une des amÃ©liorations les plus utiles apportÃ©es Ã  Gmail ces derniers temps.
« La fin de MySQL open source ? Oracle lic...
