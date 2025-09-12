Se connecter  
La fin de MySQL open source ? Oracle licencie toute son Ã©quipe.
PubliÃ© le: 12/09/2025 @ 17:56:40: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationOracle Corporation a procÃ©dÃ© Ã  des coupes sombres dans l'Ã©quipe de dÃ©veloppement du systÃ¨me de gestion de base de donnÃ©es open source MySQL. Environ 70 personnes ont quittÃ© leur poste et les dÃ©veloppeurs restants ont Ã©tÃ© rÃ©affectÃ©s Ã  un groupe chargÃ© du dÃ©veloppement de Heatwave, un produit commercial basÃ© sur MySQL. Cette dÃ©cision suscite des inquiÃ©tudes au sein de la communautÃ© open source, qui craint un dÃ©clin progressif du dÃ©veloppement de la version gratuite de ce systÃ¨me lÃ©gendaire. MySQL, crÃ©Ã© dans les annÃ©es 1990 par l'entreprise suÃ©doise MySQL AB, a longtemps servi de base Ã  la configuration LAMP, qui sous-tendait de nombreux services Internet. En 2008, Sun Microsystems a acquis la base de donnÃ©es, suivi deux ans plus tard par Oracle. DÃ¨s le dÃ©part, des doutes ont surgi quant Ã  la pÃ©rennitÃ© de la version open source du systÃ¨me par le gÃ©ant, mais le dÃ©veloppement de MySQL s'est poursuivi sans interruption pendant plus d'une dÃ©cennie. Les contributions des dÃ©veloppeurs Oracle ont Ã©tÃ© saluÃ©es Ã  maintes reprises par des experts, dont Petr Zaitsev, ancien responsable de l'Ã©quipe MySQL AB et actuel PDG de Percona. Ces derniÃ¨res annÃ©es, cependant, une attention croissante s'est portÃ©e sur Heatwave, le produit commercial d'Oracle basÃ© sur MySQL, dÃ©veloppÃ© comme une solution cloud dotÃ©e de capacitÃ©s analytiques. Alors que Heatwave gagnait en puissance, le dÃ©veloppement de la version open source de MySQL a commencÃ© Ã  ralentir considÃ©rablement. Les critiques se sont intensifiÃ©es aprÃ¨s la sortie de MySQL 9.0 en 2024, annoncÃ©e comme une avancÃ©e majeure, mais qui n'a pas rÃ©pondu aux attentes du marchÃ©.

Michael Widenius, cofondateur de MySQL, a exprimÃ© sa dÃ©ception face Ã  la dÃ©cision d'Oracle et ses inquiÃ©tudes quant Ã  l'avenir du systÃ¨me. Petar Zaitsev a Ã©galement soulignÃ© que la rÃ©duction de l'Ã©quipe comprenait des spÃ©cialistes expÃ©rimentÃ©s et pourrait constituer une Ã©tape vers une limitation progressive du dÃ©veloppement de l'Ã©dition gratuite de MySQL. MariaDB, dÃ©veloppÃ©e par une Ã©quipe associÃ©e Ã  ses crÃ©ateurs originaux, constitue une alternative Ã  MySQL. Ce projet devait succÃ©der Ã  MySQL et servir de base Ã  une nouvelle gÃ©nÃ©ration de solutions open source, mais il a rencontrÃ© d'importantes difficultÃ©s. L'Ã©chec de son introduction en bourse en 2022 et des difficultÃ©s financiÃ¨res ont entraÃ®nÃ© une chute de la bourse, des suppressions d'emplois et la rÃ©duction de certains projets. En 2024, MariaDB a Ã©tÃ© privatisÃ©e avec le soutien de K1 Investment Management, ce qui Ã©tait censÃ© stabiliser la situation, mais le dÃ©veloppement de la plateforme n'a toujours pas atteint le rythme escomptÃ© par la communautÃ©. Les licenciements massifs chez Oracle n'incitent pas Ã  l'optimisme quant Ã  l'avenir de la version open source de MySQL. Bien que le systÃ¨me demeure l'un des outils les plus importants du monde des bases de donnÃ©es, de plus en plus d'indices indiquent que son dÃ©veloppement futur pourrait Ãªtre relÃ©guÃ© au second plan par rapport aux ambitions commerciales d'Oracle.
