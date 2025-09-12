SK Hynix lance la mÃ©moire la plus rapide au monde. Un moment historique pour l'IA.

SK hynix a annoncÃ© l'achÃ¨vement de sa mÃ©moire HBM4, entrÃ©e en production. Cette mÃ©moire de nouvelle gÃ©nÃ©ration est conÃ§ue pour les applications d'IA avancÃ©es et amÃ©liore considÃ©rablement les performances des appareils. L'intÃ©rÃªt croissant pour l'IA et le traitement des donnÃ©es stimule la demande de mÃ©moire Ã large bande passante. HBM4 rÃ©pond Ã ces besoins en offrant des vitesses de traitement des donnÃ©es plus rapides et une meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, essentielles face Ã l'augmentation de la consommation Ã©nergÃ©tique des centres de donnÃ©es. La mÃ©moire HBM4, grÃ¢ce Ã l'utilisation de 2 048 terminaux d'E/S, double la bande passante par rapport Ã la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente et l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique est amÃ©liorÃ©e de plus de 40 %.
SK hynix prÃ©dit que la nouvelle mÃ©moire amÃ©liorera les performances du service d'IA jusqu'Ã 69 %, contribuant ainsi Ã rÃ©soudre les goulots d'Ã©tranglement du traitement des donnÃ©es et Ã rÃ©duire considÃ©rablement les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques dans les centres de donnÃ©es. Avec des vitesses de fonctionnement supÃ©rieures Ã 10 Gbps, HBM4 dÃ©passe considÃ©rablement la norme de performance JEDEC de 8 Gbps. L'entreprise a Ã©galement annoncÃ© que HBM4 est le premier systÃ¨me de mÃ©moire produit en sÃ©rie au monde, marquant un nouveau tournant dans le dÃ©veloppement des infrastructures d'IA. SK hynix prÃ©voit de devenir un fournisseur de solutions de mÃ©moire IA complÃ¨tes, adaptÃ©es aux besoins croissants du marchÃ©. De plus, la sociÃ©tÃ© a utilisÃ© le procÃ©dÃ© Advanced MR-MUF et la technologie 10 nm dans le produit.
SK hynix prÃ©dit que la nouvelle mÃ©moire amÃ©liorera les performances du service d'IA jusqu'Ã 69 %, contribuant ainsi Ã rÃ©soudre les goulots d'Ã©tranglement du traitement des donnÃ©es et Ã rÃ©duire considÃ©rablement les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques dans les centres de donnÃ©es. Avec des vitesses de fonctionnement supÃ©rieures Ã 10 Gbps, HBM4 dÃ©passe considÃ©rablement la norme de performance JEDEC de 8 Gbps. L'entreprise a Ã©galement annoncÃ© que HBM4 est le premier systÃ¨me de mÃ©moire produit en sÃ©rie au monde, marquant un nouveau tournant dans le dÃ©veloppement des infrastructures d'IA. SK hynix prÃ©voit de devenir un fournisseur de solutions de mÃ©moire IA complÃ¨tes, adaptÃ©es aux besoins croissants du marchÃ©. De plus, la sociÃ©tÃ© a utilisÃ© le procÃ©dÃ© Advanced MR-MUF et la technologie 10 nm dans le produit.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
03-09Les prix des cartes graphiques et des processeurs augmentent dans le monde entier. TSMC accuse Trump.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©