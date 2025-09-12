Intel vend un processeur vieux de cinq ans comme neuf. Le i5-110 est identique Ã  la puce de 2020.

Intel a crÃ©Ã© la surprise en lanÃ§ant le processeur Core i5-110 basÃ© sur l'architecture Comet Lake. Il marque ainsi le retour des processeurs 14 nm+++, apparus sur le marchÃ© il y a environ cinq ans. Le nouveau modÃ¨le est commercialisÃ© sous la banniÃ¨re Core Series 1, une gamme principalement composÃ©e de processeurs Raptor Lake mobiles et embarquÃ©s. Intel a utilisÃ© cette famille de puces pour lancer des processeurs rebaptisÃ©s, dont le Core 5 120. Le Core i5-110 est le deuxiÃ¨me processeur de bureau Ã rejoindre cette gamme. Le Core i5-110, officiellement dÃ©voilÃ© au troisiÃ¨me trimestre de cette annÃ©e, offre six cÅ“urs et douze threads, ainsi que jusqu'Ã 12 Mo de cache L3. Sa frÃ©quence d'horloge de base est de 2,9 GHz, avec des vitesses Turbo Boost allant jusqu'Ã 4,3 GHz. Le processeur a Ã©tÃ© fabriquÃ© selon le procÃ©dÃ© 14 nm+++, dÃ©rivÃ© de la microarchitecture Skylake. Le systÃ¨me intÃ¨gre une carte graphique Intel UHD Graphics 630 cadencÃ©e entre 350 MHz et 1,1 GHz et prend en charge jusqu'Ã 128 Go de mÃ©moire DDR4-2666. CÃ´tÃ© spÃ©cifications, le Core i5-110 est identique au Core i5-10400 de 2020, dÃ©jÃ connu. Les deux processeurs affichent le mÃªme TDP de 65 W et la mÃªme configuration de cache.
Ce processeur est conÃ§u pour les ordinateurs de bureau et est compatible avec le socket LGA1200 et les cartes mÃ¨res des sÃ©ries 400 et 500. Cela pose problÃ¨me, car depuis le lancement du socket LGA1200, Intel a dÃ©jÃ introduit deux nouveaux sockets, ce qui limite le nombre d'utilisateurs utilisant encore cette plateforme. La question se pose donc de savoir Ã qui s'adresse ce nouveau produit, compte tenu de sa compatibilitÃ© limitÃ©e avec les anciennes gÃ©nÃ©rations de cartes mÃ¨res. Bien que le Core i5-110 soit essentiellement une version amÃ©liorÃ©e du Core i5-10400, Intel a maintenu son prix inchangÃ©. Le prix de vente conseillÃ© est de 200 $, soit le mÃªme prix que la puce originale il y a cinq ans. Cette dÃ©cision est surprenante, car les coÃ»ts de production des puces 14 nm++ devraient Ãªtre nettement infÃ©rieurs aujourd'hui.
