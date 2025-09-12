La PlayStation 6 sera Ã©quipÃ©e d'une puissante puce AMD Orion gravÃ©e en 3 nm

Il semble que la prochaine gÃ©nÃ©ration de consoles approche Ã grands pas, du moins c'est ce que suggÃ¨rent les nombreuses rumeurs et fuites concernant les spÃ©cifications des futurs appareils de Sony et Microsoft. La derniÃ¨re fuite, publiÃ©e par le cÃ©lÃ¨bre initiÃ© Moore's Law is Dead, rÃ©vÃ¨le les dÃ©tails d'un APU semi-personnalisÃ© conÃ§u par AMD pour la PlayStation 6 grÃ¢ce au procÃ©dÃ© 3 nm de TSMC. Le cÅ“ur de la PS6 sera l'APU nom de code Orion, une puce de silicium monolithique d'une superficie de 280 mmÂ² et d'un TDP de 160 W. Ce sera un grand saut de performances par rapport Ã l'architecture PS5, qui est basÃ©e sur le CPU Zen 2 et le GPU RDNA 2. La nouvelle puce combine 52 unitÃ©s de calcul RDNA 5 (deux des 54 d'origine sont dÃ©sactivÃ©es), 7 cÅ“urs Zen 6c (dont un est dÃ©sactivÃ©, 8 des cÅ“urs d'origine) et 2 cÅ“urs Zen 6 LP dÃ©diÃ©s aux processus systÃ¨me et d'arriÃ¨re-plan. Le processeur et la carte graphique de la PS6 seront ainsi nettement plus rapides que ceux de la PS5, tout en conservant une consommation Ã©nergÃ©tique infÃ©rieure Ã celle de la PS5 Pro, qui consomme entre 200 et 240 W.
La PS6 sera Ã©quipÃ©e d'une mÃ©moire GDDR7 avec une bande passante de 32 Gb/s sur un bus 160 bits. Cette solution permettra Ã la console d'atteindre facilement la 4K native Ã 60 images par seconde, et mÃªme la 4K Ã 120 FPS dans de nombreux jeux, sans recourir Ã des techniques d'upscaling basÃ©es sur l'IA. Il est intÃ©ressant de noter qu'AMD travaille simultanÃ©ment sur l'APU Magnus pour Microsoft et sa future Xbox. Contrairement Ã l'Orion monolithique, le Magnus devrait Ãªtre un processeur Ã puce, avec un TDP plus Ã©levÃ© et un refroidissement plus exigeant. Cela signifie que la nouvelle Xbox pourrait Ãªtre plus coÃ»teuse Ã produire, tandis que Sony pourrait maintenir le prix de la PS6 au mÃªme niveau que celui de la PS5 Pro actuelle.
