Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Gears of War: Reloaded (PS5) - Un deuxième remaster du jeu Xbox 360
Publié le: 12/09/2025 @ 12:45:42: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosS'il y a bien un jeu dans lequel Microsoft plaçait beaucoup d'espoirs sur Xbox 360, ce fut bien Gears of War d'Epic, véritable vitrine technologique de l'Unreal Engine 3. Dans ce titre, nous incarnons Marcus Fenix, soldat surentraîné devant faire face à l'invasion des Locustes, sorte de monstres humanoïdes tout droit sortis des profondeurs de la Terre. A l'aide de quelques-uns de ses compagnons il devra combattre son terrible ennemi dans la ville ravagée par les explosions et les combats. L'ambiance du jeu est très marquée par ces environnements urbains en friche, composés d'immeubles éventrés par les bombes et de vieux monuments délabrés, où se dérouleront la plupart des affrontements au détriment d'un peu de verdure. Si Gears of War premier du nom a déjà connu un remaster sur Xbox One et PC en 2015 sous le nom de Gears of War Ultimate, porté par Splash Damage (sous la direction de The Coalition), voici désormais Gears of War Reloaded qui marque la première arrivée de la série sur PS5. Il est important de le souligner d'emblée : Reloaded n'est pas un remake. Il ne s'agit pas d'une refonte complète, contrairement à d'autres titres célèbres, comme Resident Evil 2 ou Dead Space , qui ont repris l'œuvre originale et l'ont reconstruite de A à Z , en conservant l'esprit mais en modernisant chaque aspect. Il s'agit ici d'un remaster, basé sur l'Ultimate Edition mentionné plus haut, cette fois développé par The Coalition en partenariat avec Sumo Digital et Disbelief.. Cela signifie que le travail effectué consiste principalement à peaufiner et à améliorer , et non à réinventer. Les possesseurs du jeu d'origine peuvent d'ailleurs profiter d'une mise à jour gratuite pour PC et Xbox Series.
« L'UE oblige Microsoft à séparer Teams ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-09Test Space Adventure Cobra - The Awakening (PS5) - Le célèbre manga ressuscité
10-09Nintendo Direct de septembre 2025 annoncé avec date, heure et détails
10-09Test Battle of Rebels (PS5) - Une énième invasion alien et des zombies.
09-09Test Robots at Midnight (PS5) - Un Souls like cosy dans l'espace.
08-09Test Fruitbus (PS5) - Un voyage initiatique en food truck
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Gears of War: Reloaded (PS5) - Un deuxième remaster du jeu Xbox 360
Microsoft Microsoft
L'UE oblige Microsoft à séparer Teams et Office 365. Slack s'en est plaint.
Intel Intel
Intel optimise Panther Lake en phase finale. Les performances de l'iGPU ont augmenté de 18 %.
Google Google
Les résumés Google se dégradent. L'IA commence à citer l'IA
Programmation Programmation
Grok propage à nouveau de la désinformation. Cette fois, il s'agit de la mort de Charlie Kirk.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?