Test Gears of War: Reloaded (PS5) - Un deuxième remaster du jeu Xbox 360

S'il y a bien un jeu dans lequel Microsoft plaçait beaucoup d'espoirs sur Xbox 360, ce fut bien Gears of War d'Epic, véritable vitrine technologique de l'Unreal Engine 3. Dans ce titre, nous incarnons Marcus Fenix, soldat surentraîné devant faire face à l'invasion des Locustes, sorte de monstres humanoïdes tout droit sortis des profondeurs de la Terre. A l'aide de quelques-uns de ses compagnons il devra combattre son terrible ennemi dans la ville ravagée par les explosions et les combats. L'ambiance du jeu est très marquée par ces environnements urbains en friche, composés d'immeubles éventrés par les bombes et de vieux monuments délabrés, où se dérouleront la plupart des affrontements au détriment d'un peu de verdure. Si Gears of War premier du nom a déjà connu un remaster sur Xbox One et PC en 2015 sous le nom de Gears of War Ultimate, porté par Splash Damage (sous la direction de The Coalition), voici désormais Gears of War Reloaded qui marque la première arrivée de la série sur PS5. Il est important de le souligner d'emblée : Reloaded n'est pas un remake. Il ne s'agit pas d'une refonte complète, contrairement à d'autres titres célèbres, comme Resident Evil 2 ou Dead Space , qui ont repris l'œuvre originale et l'ont reconstruite de A à Z , en conservant l'esprit mais en modernisant chaque aspect. Il s'agit ici d'un remaster, basé sur l'Ultimate Edition mentionné plus haut, cette fois développé par The Coalition en partenariat avec Sumo Digital et Disbelief.. Cela signifie que le travail effectué consiste principalement à peaufiner et à améliorer , et non à réinventer. Les possesseurs du jeu d'origine peuvent d'ailleurs profiter d'une mise à jour gratuite pour PC et Xbox Series.
