L'UE oblige Microsoft à séparer Teams et Office 365. Slack s'en est plaint.

Microsoft a réussi à éviter une lourde amende de la Commission européenne en acceptant de séparer sa plateforme Teams d'Office 365 et de Microsoft 365. Cela marque la fin d'une bataille de cinq ans qui a commencé avec une plainte de son rival Slack. Les problèmes ont commencé en 2019 lorsque Slack a exprimé des inquiétudes concernant les pratiques de Microsoft consistant à regrouper Teams avec Office 365. Un an plus tard, la société a déposé une plainte antitrust officielle auprès de la Commission européenne, accusant Microsoft d'abuser de sa position dominante en forçant les clients à utiliser Teams. En 2023, l’UE a lancé une enquête officielle, qui s’est soldée par un accord permettant à Microsoft d’éviter d’importantes sanctions financières.
En vertu de cet accord, Office 365 et Microsoft 365 seront proposés sans Teams à un prix réduit, soit environ 2,20 $ de moins par utilisateur et par mois. Microsoft s'est également engagé à améliorer l'interopérabilité de Teams avec les plateformes concurrentes et à permettre aux utilisateurs de l'UE d'exporter des données vers des services concurrents. Bien que l'accord s'applique à l'Europe, Microsoft prévoit de mettre en œuvre des changements similaires à l'échelle mondiale. Cela signifie un plus grand choix pour les consommateurs et de meilleures opportunités concurrentielles pour des entreprises comme Slack et Zoom.
La Commission européenne devrait approuver l'accord dans les prochaines semaines, et les nouvelles règles s'appliqueront pendant 7 à 10 ans. Les analystes soulignent que d'autres géants technologiques comme Google, Amazon et Apple suivent de près l'évolution de la situation.
