Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'UE oblige Microsoft à séparer Teams et Office 365. Slack s'en est plaint.
Publié le: 12/09/2025 @ 12:42:27: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft a réussi à éviter une lourde amende de la Commission européenne en acceptant de séparer sa plateforme Teams d'Office 365 et de Microsoft 365. Cela marque la fin d'une bataille de cinq ans qui a commencé avec une plainte de son rival Slack. Les problèmes ont commencé en 2019 lorsque Slack a exprimé des inquiétudes concernant les pratiques de Microsoft consistant à regrouper Teams avec Office 365. Un an plus tard, la société a déposé une plainte antitrust officielle auprès de la Commission européenne, accusant Microsoft d'abuser de sa position dominante en forçant les clients à utiliser Teams. En 2023, l’UE a lancé une enquête officielle, qui s’est soldée par un accord permettant à Microsoft d’éviter d’importantes sanctions financières.

En vertu de cet accord, Office 365 et Microsoft 365 seront proposés sans Teams à un prix réduit, soit environ 2,20 $ de moins par utilisateur et par mois. Microsoft s'est également engagé à améliorer l'interopérabilité de Teams avec les plateformes concurrentes et à permettre aux utilisateurs de l'UE d'exporter des données vers des services concurrents. Bien que l'accord s'applique à l'Europe, Microsoft prévoit de mettre en œuvre des changements similaires à l'échelle mondiale. Cela signifie un plus grand choix pour les consommateurs et de meilleures opportunités concurrentielles pour des entreprises comme Slack et Zoom.

La Commission européenne devrait approuver l'accord dans les prochaines semaines, et les nouvelles règles s'appliqueront pendant 7 à 10 ans. Les analystes soulignent que d'autres géants technologiques comme Google, Amazon et Apple suivent de près l'évolution de la situation.
Test Gears of War: Reloaded (PS5) - Un d... »« Intel optimise Panther Lake en phase fin...
Plus d'actualités dans cette catégorie
12-09Le Microsoft Store supprime les frais et s'ouvre aux plus petits développeurs
11-09Microsoft met fin au télétravail. Les employés ont reçu un ultimatum : Teams ne fonctionne plus.
10-09Les clés Windows bon marché sont-elles illégales ? Microsoft conteste les licences devant les tribunaux.
09-09Le cloud gaming Xbox sera bientôt disponible dans les voitures
03-09Un programmeur de 35 ans décède dans les bureaux de Microsoft à Mountain View
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Gears of War: Reloaded (PS5) - Un deuxième remaster du jeu Xbox 360
Microsoft Microsoft
L'UE oblige Microsoft à séparer Teams et Office 365. Slack s'en est plaint.
Intel Intel
Intel optimise Panther Lake en phase finale. Les performances de l'iGPU ont augmenté de 18 %.
Google Google
Les résumés Google se dégradent. L'IA commence à citer l'IA
Programmation Programmation
Grok propage à nouveau de la désinformation. Cette fois, il s'agit de la mort de Charlie Kirk.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?