Intel optimise Panther Lake en phase finale. Les performances de l'iGPU ont augmenté de 18 %.

Intel s'apprête à lancer ses processeurs Panther Lake (PTL) de nouvelle génération. Il s'agira des premières puces de l'entreprise fabriquées selon le procédé 18A, et leur lancement est prévu dans les prochains mois. Cependant, les ingénieurs du géant de Santa Clara ne perdent pas de temps et, dans la dernière ligne droite, ils introduisent des optimisations dans le logiciel open source pour Linux, qui visent à augmenter considérablement les performances des GPU Xe3 intégrés. Comme l'a rapporté Phoronix, l'équipe Linux d'Intel a soumis une série de 14 correctifs au projet Mesa 3D, déjà intégrés au pilote graphique open source. Les résultats sont impressionnants : des tests internes ont montré une augmentation des performances allant jusqu'à 18 % dans les jeux (les gains les plus importants étant observés dans des titres comme Cyberpunk 2077 et Hogwarts Legacy). Ces correctifs éliminent également des bugs du compilateur susceptibles de provoquer des baisses de FPS sur les plateformes Xe3. Les optimisations se concentrent principalement sur la planification du compilateur et le parallélisme des threads, permettant une meilleure utilisation de l'architecture GPU Xe3 dès le lancement. Ce gain de performances a toutefois un prix : les tests ont montré des temps de précompilation des shaders plus longs. Intel considère toutefois ce compromis comme acceptable, car les bénéfices réels en termes de fluidité du jeu et de stabilité des images par seconde sont bien plus importants que la réduction des temps de préparation des shaders, et la plupart des joueurs sont probablement d'accord.
Bien que ces améliorations donnent des résultats prometteurs, Intel rencontre encore des difficultés. Des rapports de test indiquent des plantages périodiques du GPU dans certains titres, ce qui indique qu'un important travail de stabilité reste à accomplir avant le lancement. Malgré cela, tout porte à croire que Panther Lake représente un saut générationnel significatif, grâce à la nouvelle architecture Xe3 et à l'implémentation du nouveau processus 18A. Nous verrons bientôt si les Panthers peuvent aider Intel à reprendre sa place de leader sur le marché des processeurs.
Bien que ces améliorations donnent des résultats prometteurs, Intel rencontre encore des difficultés. Des rapports de test indiquent des plantages périodiques du GPU dans certains titres, ce qui indique qu'un important travail de stabilité reste à accomplir avant le lancement. Malgré cela, tout porte à croire que Panther Lake représente un saut générationnel significatif, grâce à la nouvelle architecture Xe3 et à l'implémentation du nouveau processus 18A. Nous verrons bientôt si les Panthers peuvent aider Intel à reprendre sa place de leader sur le marché des processeurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-09La gamme Intel présente des lacunes plus importantes que prévu, le renouvellement d'Arrow Lake retardé.
09-09Intel prépare une puissante carte Arc B770 - 32 cœurs et 16 Go de VRAM pour tenir tête à NVIDIA
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité