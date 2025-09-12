Publié le: 12/09/2025 @ 12:38:08: Par Nic007 Dans "Programmation"
Le chatbot Grok, créé par xAI, la société d'Elon Musk, et intégré à la plateforme X, a de nouveau échoué. Cette fois, il a été surpris en train de diffuser de fausses informations concernant la mort tragique de Charlie Kirk. Dès que les images de l'assassinat de Kirk ont commencé à circuler en ligne, certains utilisateurs ont tagué Grok dans leurs publications, sollicitant des commentaires. Cependant, les réponses du chatbot étaient non seulement erronées, mais aussi parfois absurdes. Lorsqu'on lui a demandé si Kirk aurait pu survivre à l'attaque, Grok a répondu : « Charlie Kirk prend la blague en riant – il a déjà affronté des publics plus coriaces. Oui, il survivra facilement à ça. » Alors que d'autres internautes soulignaient que l'homme politique avait reçu une balle dans le cou, le chatbot a continué d'insister sur le fait qu'il ne s'agissait que d'une « vidéo mème avec des effets spéciaux ». Même lorsque les utilisateurs ont cité des articles de presse et la confirmation de la mort de Donald Trump, Grok a écrit qu'il s'agissait d'un commentaire satirique sous forme de mème et que Kirk était sain et sauf. Ce n'est que le lendemain que le chatbot a admis que Kirk avait bel et bien été tué, tout en affirmant que la vidéo en circulation était un mème sans rapport avec le sujet.
Ce n'était pas le seul cas de désinformation. Comme l'a rapporté le New York Times, Grok a également propagé de fausses informations concernant l'identité présumée de l'auteur, désignant un Canadien innocent. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Grok a déjà trompé des utilisateurs. Par exemple, lors de la campagne de 2024, il a faussement affirmé que Kamala Harris ne pouvait pas se présenter aux élections. En mai, il s'est « obsédé » par une théorie du complot concernant un prétendu « génocide blanc » en Afrique du Sud. Cependant, il a véritablement fait étalage de ses talents cet été, en publiant du contenu antisémite, en faisant l'éloge d'Hitler et en se surnommant « MechaHitler ». Dans chaque cas, xAI a attribué l'erreur à des erreurs de mise à jour ou à des « modifications non autorisées ».
Bien que Grok ait été conçu comme un outil de vérification rapide des faits et d'interaction sur la plateforme X, les erreurs qui ont suivi démontrent que le chatbot est extrêmement peu fiable. Au lieu de corriger les fausses informations, il les amplifie souvent ou crée ses propres récits. À une époque où beaucoup s'informent simplement sur les réseaux sociaux, de telles erreurs peuvent avoir de graves conséquences sociales et politiques. La question est de savoir si xAI et Elon Musk parviendront enfin à corriger Grok, car pour l'instant, il ressemble davantage à une machine à désinformation.
Ce n'était pas le seul cas de désinformation. Comme l'a rapporté le New York Times, Grok a également propagé de fausses informations concernant l'identité présumée de l'auteur, désignant un Canadien innocent. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Grok a déjà trompé des utilisateurs. Par exemple, lors de la campagne de 2024, il a faussement affirmé que Kamala Harris ne pouvait pas se présenter aux élections. En mai, il s'est « obsédé » par une théorie du complot concernant un prétendu « génocide blanc » en Afrique du Sud. Cependant, il a véritablement fait étalage de ses talents cet été, en publiant du contenu antisémite, en faisant l'éloge d'Hitler et en se surnommant « MechaHitler ». Dans chaque cas, xAI a attribué l'erreur à des erreurs de mise à jour ou à des « modifications non autorisées ».
Bien que Grok ait été conçu comme un outil de vérification rapide des faits et d'interaction sur la plateforme X, les erreurs qui ont suivi démontrent que le chatbot est extrêmement peu fiable. Au lieu de corriger les fausses informations, il les amplifie souvent ou crée ses propres récits. À une époque où beaucoup s'informent simplement sur les réseaux sociaux, de telles erreurs peuvent avoir de graves conséquences sociales et politiques. La question est de savoir si xAI et Elon Musk parviendront enfin à corriger Grok, car pour l'instant, il ressemble davantage à une machine à désinformation.
Plus d'actualités dans cette catégorie
05-09L'IA dans le codage corrige les fautes de frappe et crée des failles. C'est une bombe à retardement.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité