Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le Microsoft Store supprime les frais et s'ouvre aux plus petits développeurs
Publié le: 12/09/2025 @ 00:06:14: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft a officiellement supprimé les frais d'inscription pour les développeurs individuels publiant des applications sur le Microsoft Store. Annoncé lors de la conférence Build 2025, ce changement est désormais déployé dans plus de 200 pays à travers le monde. Auparavant, les développeurs devaient s'acquitter d'une redevance unique de 19 $, un montant nettement inférieur à celui de leurs concurrents. À titre de comparaison, Apple facture toujours 99 $ par an à chaque développeur. De plus, Microsoft a supprimé l'obligation de posséder une carte de crédit, ouvrant ainsi la plateforme aux développeurs des régions où l'accès à ces services financiers est limité. Désormais, pour télécharger votre application sur la boutique, il vous suffit d'un compte Microsoft, d'une pièce d'identité et d'un selfie de vérification.

Le Microsoft Store, initialement connu sous le nom de Windows Store, a connu des débuts difficiles après son lancement en 2012 avec Windows 8. Le manque d'applications populaires et de nombreuses limitations ont fait que la plateforme a été ignorée par les utilisateurs et les développeurs pendant des années. La situation n'a évolué que ces dernières années. Microsoft a systématiquement supprimé les obstacles, autorisé la publication d'applications de bureau classiques et rebaptisé la plateforme Microsoft Store en 2021. Actuellement, la plateforme prend en charge les applications Win32, UWP, PWA, .NET MAUI et Electron.

Aujourd'hui, le Microsoft Store compte 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels et propose des applications populaires comme Adobe Creative Cloud, Discord, Slack, Spotify et ChatGPT. Cependant, les experts craignent qu'il soit trop tard pour convaincre les utilisateurs qui ont pris l'habitude de télécharger des logiciels depuis d'autres sources au fil des ans.
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-09Microsoft met fin au télétravail. Les employés ont reçu un ultimatum : Teams ne fonctionne plus.
10-09Les clés Windows bon marché sont-elles illégales ? Microsoft conteste les licences devant les tribunaux.
09-09Le cloud gaming Xbox sera bientôt disponible dans les voitures
03-09Un programmeur de 35 ans décède dans les bureaux de Microsoft à Mountain View
28-08Microsoft étend le Xbox Cloud Gaming aux abonnés Game Pass Core et Standard
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Microsoft Microsoft
Le Microsoft Store supprime les frais et s'ouvre aux plus petits développeurs
Internet Internet
Chat Control 2.0 : L'UE prévoit une surveillance massive des applications de messagerie instantanée.
Windows Windows
Windows 10 reste plus populaire que 11. Le manque de support ne freine pas
Mobile Mobile
PlayStation lance l'application que tous les parents attendaient : une gestion complète depuis votre smartphone.
Android Android
Selon Google, les APK non vérifiés peuvent toujours être installés, mais moins facilement
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?