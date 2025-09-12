Le Microsoft Store supprime les frais et s'ouvre aux plus petits développeurs

Microsoft a officiellement supprimé les frais d'inscription pour les développeurs individuels publiant des applications sur le Microsoft Store. Annoncé lors de la conférence Build 2025, ce changement est désormais déployé dans plus de 200 pays à travers le monde. Auparavant, les développeurs devaient s'acquitter d'une redevance unique de 19 $, un montant nettement inférieur à celui de leurs concurrents. À titre de comparaison, Apple facture toujours 99 $ par an à chaque développeur. De plus, Microsoft a supprimé l'obligation de posséder une carte de crédit, ouvrant ainsi la plateforme aux développeurs des régions où l'accès à ces services financiers est limité. Désormais, pour télécharger votre application sur la boutique, il vous suffit d'un compte Microsoft, d'une pièce d'identité et d'un selfie de vérification.
Le Microsoft Store, initialement connu sous le nom de Windows Store, a connu des débuts difficiles après son lancement en 2012 avec Windows 8. Le manque d'applications populaires et de nombreuses limitations ont fait que la plateforme a été ignorée par les utilisateurs et les développeurs pendant des années. La situation n'a évolué que ces dernières années. Microsoft a systématiquement supprimé les obstacles, autorisé la publication d'applications de bureau classiques et rebaptisé la plateforme Microsoft Store en 2021. Actuellement, la plateforme prend en charge les applications Win32, UWP, PWA, .NET MAUI et Electron.
Aujourd'hui, le Microsoft Store compte 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels et propose des applications populaires comme Adobe Creative Cloud, Discord, Slack, Spotify et ChatGPT. Cependant, les experts craignent qu'il soit trop tard pour convaincre les utilisateurs qui ont pris l'habitude de télécharger des logiciels depuis d'autres sources au fil des ans.
