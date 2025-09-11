Chat Control 2.0 : L'UE prévoit une surveillance massive des applications de messagerie instantanée.

Se connecter  
Publié le: 11/09/2025 @ 18:16:21: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetPlus de cinq cents experts en cybersécurité, cryptographie et informatique de trente-quatre pays ont publié une lettre ouverte s'opposant fermement au projet de règlement européen Chat Control 2.0. Ils affirment que ce projet de règlement est techniquement irréalisable et ouvre la voie à une surveillance et une censure sans précédent. La lettre a été publiée juste avant la réunion du Conseil européen prévue le 12 septembre, et le vote final sur le règlement aura lieu le 14 octobre. Le projet exige que toutes les applications de messagerie instantanée, services de messagerie, plateformes cloud et fournisseurs de communications chiffrées de bout en bout analysent automatiquement les messages des utilisateurs, y compris les SMS, les photos et les vidéos. Les experts soulignent que de telles solutions sont incompatibles avec le principe du chiffrement de bout en bout, car elles nécessitent de falsifier le contenu du message avant son chiffrement. Selon les experts, les systèmes de détection de masse présentent de graves failles de sécurité susceptibles d'être exploitées par des cybercriminels ou des États hostiles. Un autre problème réside dans l'ampleur des erreurs générées par les algorithmes, qui, dans de nombreux cas, pourraient identifier des utilisateurs ordinaires comme des auteurs potentiels de crimes.

Les auteurs de la lettre mettent en garde contre l'incapacité des outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique actuellement utilisés à identifier de manière fiable les contenus préjudiciables. Les algorithmes sont sujets à de nombreux faux positifs et faux négatifs. De plus, les individus diffusant sciemment des contenus illégaux peuvent facilement contourner les systèmes de détection, tandis que les utilisateurs ordinaires s'exposent à de fausses accusations et à des enquêtes infondées. Plusieurs pays, dont l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et la Finlande, ont déjà exprimé leur opposition au règlement. Cependant, l'Allemagne, qui n'a pas encore présenté de position définitive, pourrait jouer un rôle clé. L'opposition ou l'abstention de Berlin pourrait bloquer le projet de loi si elle rejoint d'autres pays dans une minorité de blocage. En pratique, cela signifie que l'avenir de la vie privée en Europe dépend en grande partie de la décision d'un seul pays.

Le projet de règlement vise à lutter contre la diffusion de contenus pédopornographiques en ligne. Le mécanisme d'application consiste à analyser le contenu côté utilisateur avant de le chiffrer. Les critiques affirment que la loi viole les droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les avocats qui conseillent les institutions européennes soulignent que ces dispositions sont disproportionnées et pourraient être contestées devant les tribunaux. Les tribunaux allemands ont déjà invalidé des lois sur la conservation massive des données, ce qui laisse espérer aux opposants au Chat Control un résultat similaire.
