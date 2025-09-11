Se connecter  
Windows 10 reste plus populaire que 11. Le manque de support ne freine pas
Publié le: 11/09/2025 @ 16:28:44: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsBien que le support officiel de Windows 10 prenne fin en octobre, de nombreux utilisateurs n'ont toujours pas migré vers Windows 11, commercialisé depuis quatre ans. Des données surprenantes le démontrent. Les dernières données de la société d'analyse Statcounter sur la part de marché des systèmes Microsoft sont surprenantes, car Windows 10 gagne en popularité tandis que Windows 11 est toujours en difficulté, même si l'ancien système cessera de recevoir un support officiel dans quelques semaines. Selon les données d'août, Windows 10 a gagné près de 3 points de pourcentage, sa part de marché passant de 42,88 % en juillet à 45,53 % en août ! Durant la même période, la part de marché de Windows 11 a chuté de 53,51 % à 49 %. Même Windows 7, sorti en 2009, a connu une légère hausse, atteignant 3,59 % (contre 2 %).

Windows 11 a dépassé Windows 10 en termes de parts de marché mondiales il y a seulement quelques mois, près de quatre ans après son lancement. La configuration matérielle requise, qui excluait certains utilisateurs, a également joué un rôle. De nombreux utilisateurs ont donc dû soit mettre à niveau leur ordinateur, soit conserver Windows 10 ; la plupart ont opté pour cette dernière option. La fin du support officiel de Windows 10 a suscité un vif mécontentement. Certains utilisateurs ont même intenté une action en justice pour réclamer le maintien du support du système. Microsoft propose un plan payant de mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour les professionnels et les entreprises, et promet de protéger le système contre les bugs majeurs pendant au moins cinq ans supplémentaires après octobre 2025. Cependant, ce ne sont que des solutions temporaires.
