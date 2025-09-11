PlayStation lance l'application que tous les parents attendaient : une gestion complète depuis votre smartphone.

Sony a dévoilé une nouvelle application conçue pour permettre aux parents de surveiller plus facilement les sessions de jeu de leurs enfants. Baptisée PlayStation Family , elle regroupe en un seul endroit des outils de gestion des profils, des dépenses et des limites d'utilisation, sans avoir à accéder directement à la console à chaque fois. L'objectif est de faciliter la création de comptes pour enfants et d'offrir un suivi constant et personnalisable. Grâce à cette application, nous pouvons suivre l'activité de nos enfants en temps réel, recevoir des notifications et appliquer des filtres aux contenus accessibles, le tout depuis nos smartphones. Avec PlayStation Family, Sony propose un point de référence unique pour la gestion des paramètres familiaux liés à l'écosystème PlayStation. L'application est conçue pour offrir aux parents un meilleur contrôle et une visibilité claire sur l'utilisation de la console et des jeux par leurs enfants. Il ne s'agit pas simplement d'une extension des options déjà présentes sur PS5 ou PS4, mais d'une application dédiée qui déplace toute la gestion sur votre smartphone. De cette façon, nous pouvons configurer des profils enfants, établir des règles et recevoir des mises à jour immédiates sans avoir à nous connecter à la console à chaque fois. L'application rassemble plusieurs options déjà présentes dans les menus PlayStation en une seule interface et en introduit de nouvelles. Parmi les plus remarquables, on trouve :
- Intégration guidée pour créer et configurer rapidement un compte enfant.
- Notifications en temps réel lorsque votre enfant démarre une partie ou demande du temps supplémentaire.
- Rapports d'activité quotidiens et hebdomadaires pour suivre la quantité et ce qui a été joué.
- Gestion du temps de jeu avec la possibilité de fixer des limites précises et personnalisées.
- Contrôlez vos dépenses avec des fonds dédiés et des plafonds mensuels sur les achats sur le PlayStation Store.
- Filtres de contenu qui limitent l'accès en fonction de l'âge, avec des profils prédéfinis et des paramètres modifiables.
- Supervisez les interactions sociales pour autoriser ou bloquer les messages et les conversations vocales.
PlayStation Family est déjà disponible gratuitement sur iOS (iOS 14 et versions ultérieures) et Android (Android 8 et versions ultérieures). L'application peut être téléchargée depuis les boutiques en ligne respectives et associée à votre compte PlayStation Network en quelques étapes seulement. Sony a confirmé que l'expérience est la même sur les deux plateformes, permettant à chaque parent de gérer les paramètres familiaux directement depuis l'appareil qu'il utilise au quotidien.
