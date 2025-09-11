Selon Google, les APK non vérifiés peuvent toujours être installés, mais moins facilement

En août, Google a annoncé une importante répression de la distribution d'applications Android . À partir de 2026, toutes les applications installées hors du Play Store , que ce soit par téléchargement latéral ou via des plateformes alternatives, devront provenir d'un développeur vérifié . Cette mesure vise à lutter contre les logiciels malveillants et les arnaques, sachant que, selon les données internes de Google, les applications téléchargées depuis des sources non officielles sont 50 fois plus susceptibles de contenir du code malveillant que celles distribuées sur le Play Store. Cette décision avait toutefois suscité des protestations , notamment parmi les développeurs indépendants qui s'appuient sur le sideloading pour tester leurs applications ou les distribuer sans passer par Google. Une clarification officielle est désormais arrivée, qui a partiellement apaisé les inquiétudes. Le nouveau système empêchera l'installation d'APK téléchargés depuis Internet et non liés à un développeur vérifié, mais laissera une alternative . Ceux qui le souhaitent pourront toujours télécharger des applications non vérifiées via ADB (Android Debug Bridge) , en connectant leur smartphone à un PC par câble ou sans fil. Cette exception est destinée à ceux qui savent exactement ce qu'ils font : le sideload via ADB est un processus plus complexe, bien loin de l'installation à la volée d'un fichier trouvé en ligne. Google estime que cela réduit considérablement le risque de logiciels malveillants, sans pour autant priver les développeurs et les utilisateurs expérimentés de la possibilité d'installer librement leurs APK. Une autre nouveauté concerne la gestion des contrôles : Play Protect ne gérera plus la vérification des développeurs, mais une nouvelle application système appelée Android Developer Verifier . Contrairement à Play Protect, qui peut être désactivé par l'utilisateur, cette application restera toujours active au niveau du système, rendant impossible tout contournement des contrôles.
Le déploiement sera progressif :
- Octobre 2025 : Début des premiers tests.
- Mars 2026 : Vérification du développeur disponible.
- Septembre 2026 : Début des confinements dans les pays à haut risque (Brésil, Indonésie, Singapour et Thaïlande).
- 2027 : Extension au reste du monde.
Avec cette démarche, Google cherche un équilibre : d'une part, il renforce la sécurité des utilisateurs moins expérimentés , qui sont souvent victimes d'arnaques via des APK téléchargés depuis des sites non sécurisés, et d'autre part, il ne dénature pas l'âme d'Android en tant que plateforme ouverte . L'installation via ADB garantit que ceux qui en ont besoin (développeurs, testeurs et utilisateurs avancés) peuvent continuer à travailler sans contraintes, tout en offrant une meilleure protection aux masses. ADB (Android Debug Bridge) est un outil officiel de Google utilisé par les développeurs et les utilisateurs expérimentés pour communiquer directement avec le système d'exploitation Android. Il se connecte à un ordinateur via un câble USB (ou Wi-Fi) et permet d'exécuter des commandes avancées telles que l'installation d'applications, la collecte des journaux système ou la modification de paramètres cachés. Pour l'utiliser, vous devez activer les options développeur sur votre téléphone et activer le débogage USB : des opérations qui ne se produisent jamais par accident. C'est précisément cette barrière technique qui rend l'utilisation d'ADB plus sûre que l'installation d'APK téléchargés directement depuis Internet, ce qui peut exposer même les utilisateurs les moins expérimentés à des logiciels malveillants.
