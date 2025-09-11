Test Space Adventure Cobra - The Awakening (PS5) - Le célèbre manga ressuscité

Publié le: 11/09/2025 @ 14:35:31: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Space Adventure Cobra: The Awakening est un hommage audacieux à l'œuvre originale de Buichi Terasawa , « Cobra ». Ce manga de science-fiction publié de 1978 à 1984 a été suivi de plusieurs autres œuvres, dont deux adaptations en anime et un film d'animation. Space Adventure Cobra: The Awakening suit fidèlement l'anime, reproduisant les douze premiers épisodes sous forme de jeu vidéo. Soyons clairs, Space Adventure Cobra: The Awakening suit quelque peu les canons de l'époque, présentant une sorte de héros exubérant et facilement humoristique, flanqué d'une femme, sa fidèle compagne Lady Armaroid , qui lui offre un contrepoids plus « sérieux ». Un duo parfait pour une série d'aventures intergalactiques avec un méchant principal prêt à tout pour nous abattre. D'ailleurs, Space Adventure Cobra: The Awakening commence par présenter le protagoniste sous sa forme « originale » avant de prendre une décision nécessaire et radicale pour sauver sa peau… comme effacer sa mémoire et changer son apparence. Ce que nous allons découvrir à l'écran suit fidèlement le récit de l'œuvre originale , faisant preuve de respect et offrant une expérience profondément nostalgique. La présence de cinématiques de style anime et les graphismes du titre contribuent à cette impression , créant une ambiance années 80 saisissante, captivante et efficace.
