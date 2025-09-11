Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Sabotage ou accident ? Des câbles sous-marins ont encore été sectionnés.
Publié le: 11/09/2025 @ 14:29:31: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetQuelques jours après les premiers signalements de câbles de télécommunications sectionnés en mer Rouge, les experts évoquent des causes plus accidentelles qu'intentionnelles. L'Associated Press rapporte qu'un nombre croissant d'experts penchent pour la théorie selon laquelle l'ancre du navire aurait sectionné les câbles lors de manœuvres dans le détroit de Bab el-Mandeb, une voie de navigation clé reliant la mer Rouge à l'océan Indien. Selon le Comité international de protection des câbles, une quinzaine de liaisons sous-marines à fibre optique traversent le détroit, rendant la zone particulièrement vulnérable aux perturbations. Les eaux peu profondes et le trafic intense de pétroliers et de porte-conteneurs augmentent le risque de collision avec les infrastructures. Le week-end dernier, trois systèmes clés ont été perturbés : SEA-ME-WE-4, IMEWE et FALCON GCX. Quelques jours plus tard, les analystes ont ajouté la passerelle Europe-Inde à la liste.

Dans son rapport d'état du réseau Azure, Microsoft a confirmé avoir constaté une augmentation de la latence le 6 septembre, causée par des dommages aux câbles sous-marins. Le trafic n'a pas été complètement interrompu, mais les utilisateurs dont les données transitaient par le Moyen-Orient ont subi des ralentissements importants. Certaines connexions ont été redirigées avec succès, rétablissant le service, mais au prix d'une baisse significative des performances. NetBlocks a signalé des problèmes de connectivité dans au moins dix pays, dont l'Inde, le Pakistan et les Émirats arabes unis, où les clients des opérateurs locaux Etisalat et Du ont été particulièrement touchés.

Les premiers commentaires après l'incident suggéraient une attaque délibérée des Houthis, actifs dans la région depuis des années et menant des opérations militaires en mer Rouge. Cependant, au fil du temps, l'absence de preuves de sabotage et l'absence d'analyses de l'ICPC pointant vers un incident d'ancre ont fait perdre de la crédibilité au récit d'une ingérence hostile. Le journal Al-Masirah, contrôlé par les Houthis, a confirmé le dysfonctionnement, mais n'a admis aucune implication. Parallèlement, le gouvernement yéménite en exil accuse les rebelles d'avoir causé des dommages dans la région, bien que ces derniers aient toujours nié ces faits.

La réparation des câbles sous-marins est une opération complexe et chronophage. Elle nécessite le déploiement d'unités spécialisées, qui ne peuvent opérer que dans des conditions météorologiques favorables et avec des mesures de sécurité appropriées. Le rétablissement de la pleine capacité peut prendre des semaines. Un autre facteur retardant les travaux est la situation géopolitique tendue dans la région, qui complique la logistique de l'opération.
Test Space Adventure Cobra - The Awakeni... »« Une prime record a été mise sur la tê...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-09L'Internet spatial est désormais une réalité. Un laser plutôt qu'une radio, ça marche !
09-09Fin du Wi-Fi gratuit dans les bibliothèques américaines : Internet est dangereux.
08-09D'autres câbles sous-marins coupés en mer Rouge, Microsoft Azure impacté.
08-09Les autorités russes se préparent à une fermeture totale de l’Internet étranger.
02-09La vérification de l'âge en ligne est un échec. Les utilisateurs affluent vers des sites illégaux.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Space Adventure Cobra - The Awakening (PS5) - Le célèbre manga ressuscité
Internet Internet
Sabotage ou accident ? Des câbles sous-marins ont encore été sectionnés.
Sécurité Sécurité
Une prime record a été mise sur la tête d'un pirate informatique ukrainien. Les pertes sont estimées à plusieurs milliards.
Vidéo Vidéo
HBO Max va augmenter ses tarifs et lutter contre le partage de comptes.
Droit Droit
Meta et TikTok remportent un procès contre la Commission européenne concernant la DSA
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?