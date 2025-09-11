HBO Max va augmenter ses tarifs et lutter contre le partage de comptes.

David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a annoncé de nouveaux changements pour les utilisateurs de HBO Max, qui risquent de ne pas leur plaire. Selon son discours lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology, la plateforme de streaming deviendra plus chère et le partage de compte entre utilisateurs sera nettement plus difficile. Le PDG de Warner Bros. Discovery a affirmé que la qualité du contenu proposé par HBO Max, ainsi que l'ensemble du portefeuille de l'entreprise, des longs métrages aux séries télévisées en passant par les productions en streaming, justifiaient les prix plus élevés. « Nous pensons que nos prix sont nettement inférieurs. Ce que nous proposons aux téléspectateurs représente la plus haute qualité et nous donne la possibilité d'augmenter nos prix », a déclaré Zaslav.
Warner Bros. Discovery entend également lutter contre le partage de mots de passe avec ses proches. En août dernier, l'entreprise a annoncé vouloir « colmater toutes les failles » permettant le partage d'abonnements d'ici la fin de l'année. « C'est formidable que les gens veuillent regarder nos contenus, mais le partage de mots de passe complique les choses. Nous avons l'intention de lutter contre ce phénomène », a déclaré Zaslav. Si les utilisateurs seront sans aucun doute irrités par de nouvelles hausses de prix et restrictions, il convient de noter que HBO Max ne fait pas exception. Netflix et Disney+ ont déjà pris des mesures similaires, et la lutte pour la rentabilité des services de streaming fait de ces mesures la norme dans le secteur.
Les nouvelles déclarations de Zaslav n'ont pas amélioré sa réputation dans les médias. Il a longtemps été perçu comme un manager impitoyable, privilégiant l'efficacité financière de l'entreprise. Cependant, compte tenu du projet de scission de Warner Bros. Discovery et de la situation difficile du marché, les questions d'image passent au second plan dans sa stratégie.
