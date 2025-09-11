Microsoft corrige deux bugs graves dans la nouvelle mise à jour de Windows

Le mois dernier, deux bugs graves ont été découverts dans la mise à jour Windows Patch Tuesday d'août. Bien que Microsoft ait initialement proposé des solutions de contournement, les correctifs qui ont finalement résolu les problèmes ont été publiés dans les correctifs de septembre. Le premier bug Windows concernait les invites UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) exigeant des identifiants d'administrateur lors de l'exécution d'opérations MSI sous un compte utilisateur disposant des autorisations par défaut. Des erreurs ont été signalées lors de l'exécution de commandes de réparation MSI, du lancement d'Office Professionnel Plus 2010, de l'activation de Secure Desktop, et d'autres opérations. Ce problème affectait les systèmes Windows 11, Windows 10 et Windows Server, affectant l'installation des applications. Désormais, avec la mise à jour KB5065426, les invites UAC n'apparaîtront que lorsqu'un fichier MSI nécessite des privilèges d'administrateur étendus. Les administrateurs informatiques pourront également configurer des listes blanches d'applications qui contournent ces invites. La configuration précédente des stratégies de groupe (GPO) ne sera plus nécessaire.
Le deuxième bug affectait les applications de streaming comme OBS utilisant l'interface de périphérique réseau. Il provoquait des retards, des saccades et des problèmes audio et vidéo. Initialement, Microsoft avait suggéré de changer le mode de réception NDI en TCP ou UDP au lieu de RUDP, mais les derniers correctifs des mises à jour de septembre éliminent automatiquement ce problème. Le bug a affecté Windows 11 (version 24H2) et Windows 10 (versions 22H2 et 21H2), tandis que les systèmes serveurs n'ont pas été affectés.
