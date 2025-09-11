Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft corrige deux bugs graves dans la nouvelle mise à jour de Windows
Publié le: 11/09/2025 @ 00:15:55: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLe mois dernier, deux bugs graves ont été découverts dans la mise à jour Windows Patch Tuesday d'août. Bien que Microsoft ait initialement proposé des solutions de contournement, les correctifs qui ont finalement résolu les problèmes ont été publiés dans les correctifs de septembre. Le premier bug Windows concernait les invites UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) exigeant des identifiants d'administrateur lors de l'exécution d'opérations MSI sous un compte utilisateur disposant des autorisations par défaut. Des erreurs ont été signalées lors de l'exécution de commandes de réparation MSI, du lancement d'Office Professionnel Plus 2010, de l'activation de Secure Desktop, et d'autres opérations. Ce problème affectait les systèmes Windows 11, Windows 10 et Windows Server, affectant l'installation des applications. Désormais, avec la mise à jour KB5065426, les invites UAC n'apparaîtront que lorsqu'un fichier MSI nécessite des privilèges d'administrateur étendus. Les administrateurs informatiques pourront également configurer des listes blanches d'applications qui contournent ces invites. La configuration précédente des stratégies de groupe (GPO) ne sera plus nécessaire.

Le deuxième bug affectait les applications de streaming comme OBS utilisant l'interface de périphérique réseau. Il provoquait des retards, des saccades et des problèmes audio et vidéo. Initialement, Microsoft avait suggéré de changer le mode de réception NDI en TCP ou UDP au lieu de RUDP, mais les derniers correctifs des mises à jour de septembre éliminent automatiquement ce problème. Le bug a affecté Windows 11 (version 24H2) et Windows 10 (versions 22H2 et 21H2), tandis que les systèmes serveurs n'ont pas été affectés.
Meta et TikTok remportent un procès con... »« Microsoft met fin au télétravail. Les ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-09Windows 11 se débarrasse d'un élément gênant. La copie est enfin moderne.
09-09Windows 11 ne détruit pas réellement les SSD
08-09Microsoft a publié de nouvelles mises à jour de Windows 11 pour les Insiders
04-09Windows Update bloque l'installation d'un programme. Microsoft confirme un bug grave.
02-09Windows 11 et SSD : les accusations massives contre Microsoft étaient sans fondement
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Droit Droit
Meta et TikTok remportent un procès contre la Commission européenne concernant la DSA
Windows Windows
Microsoft corrige deux bugs graves dans la nouvelle mise à jour de Windows
Microsoft Microsoft
Microsoft met fin au télétravail. Les employés ont reçu un ultimatum : Teams ne fonctionne plus.
Microsoft Microsoft
Microsoft met fin au télétravail. Les employés ont reçu un ultimatum : Teams ne fonctionne plus.
Musique Musique
Spotify lance l'audio sans perte : une qualité supérieure, mais pas pour tout le monde
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?