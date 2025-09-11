Microsoft met fin au télétravail. Les employés ont reçu un ultimatum : Teams ne fonctionne plus.

Microsoft ordonne à ses employés de retourner au bureau au moins trois jours par semaine. Cette décision concerne principalement les employés de la région de Puget Sound qui résident dans un rayon de 80 kilomètres des bureaux de l'entreprise et qui doivent se conformer aux nouvelles règles d'ici fin février 2026. Les nouvelles exigences seront mises en place progressivement, d'abord dans d'autres sites américains, puis hors des États-Unis. L'entreprise prévoit toutefois des exceptions pour certains employés, notamment ceux qui n'ont pas d'équipe, de collègues ou de clients dans un bureau attitré, et ceux dont les trajets domicile-travail sont particulièrement longs et complexes. Les demandes de dérogations peuvent être déposées jusqu'au 19 septembre 2025. Certains rôles, notamment les gestionnaires de comptes, les consultants et les spécialistes du marketing sur le terrain, seront complètement exemptés en raison de la nécessité de rencontrer des clients et des partenaires.
Amy Coleman, vice-présidente de Microsoft, explique cette décision en citant des données montrant que les équipes travaillent mieux en présentiel. « Les gens sont plus dynamiques, plus autonomes et obtiennent de meilleurs résultats lorsqu'ils travaillent ensemble », affirme-t-elle. Elle souligne également que l'entreprise a besoin de l'énergie de la collaboration en face à face pour créer des produits d'IA. Certains employés de Microsoft spéculent cependant qu'il pourrait s'agir de « licenciements déguisés ». L'entreprise a déjà réduit ses effectifs de 15 000 personnes cette année pour financer un investissement de 80 milliards de dollars dans son infrastructure d'IA. Coleman réfute catégoriquement ces théories, soulignant que cette décision ne concerne pas des suppressions d'emplois. Cependant, de telles mesures impliquent généralement qu'un certain pourcentage d'employés partiront d'eux-mêmes, ce qui permettra de réaliser des économies sans que les gros titres ne fassent état de nouveaux licenciements purs et simples.
