Microsoft met fin au télétravail. Les employés ont reçu un ultimatum : Teams ne fonctionne plus.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft met fin au télétravail. Les employés ont reçu un ultimatum : Teams...
Publié le: 11/09/2025 @ 00:14:50: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft ordonne à ses employés de retourner au bureau au moins trois jours par semaine. Cette décision concerne principalement les employés de la région de Puget Sound qui résident dans un rayon de 80 kilomètres des bureaux de l'entreprise et qui doivent se conformer aux nouvelles règles d'ici fin février 2026. Les nouvelles exigences seront mises en place progressivement, d'abord dans d'autres sites américains, puis hors des États-Unis. L'entreprise prévoit toutefois des exceptions pour certains employés, notamment ceux qui n'ont pas d'équipe, de collègues ou de clients dans un bureau attitré, et ceux dont les trajets domicile-travail sont particulièrement longs et complexes. Les demandes de dérogations peuvent être déposées jusqu'au 19 septembre 2025. Certains rôles, notamment les gestionnaires de comptes, les consultants et les spécialistes du marketing sur le terrain, seront complètement exemptés en raison de la nécessité de rencontrer des clients et des partenaires.

Amy Coleman, vice-présidente de Microsoft, explique cette décision en citant des données montrant que les équipes travaillent mieux en présentiel. « Les gens sont plus dynamiques, plus autonomes et obtiennent de meilleurs résultats lorsqu'ils travaillent ensemble », affirme-t-elle. Elle souligne également que l'entreprise a besoin de l'énergie de la collaboration en face à face pour créer des produits d'IA. Certains employés de Microsoft spéculent cependant qu'il pourrait s'agir de « licenciements déguisés ». L'entreprise a déjà réduit ses effectifs de 15 000 personnes cette année pour financer un investissement de 80 milliards de dollars dans son infrastructure d'IA. Coleman réfute catégoriquement ces théories, soulignant que cette décision ne concerne pas des suppressions d'emplois. Cependant, de telles mesures impliquent généralement qu'un certain pourcentage d'employés partiront d'eux-mêmes, ce qui permettra de réaliser des économies sans que les gros titres ne fassent état de nouveaux licenciements purs et simples.
Microsoft corrige deux bugs graves dans ... »« Microsoft met fin au télétravail. Les ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-09Microsoft met fin au télétravail. Les employés ont reçu un ultimatum : Teams ne fonctionne plus.
10-09Les clés Windows bon marché sont-elles illégales ? Microsoft conteste les licences devant les tribunaux.
09-09Le cloud gaming Xbox sera bientôt disponible dans les voitures
03-09Un programmeur de 35 ans décède dans les bureaux de Microsoft à Mountain View
28-08Microsoft étend le Xbox Cloud Gaming aux abonnés Game Pass Core et Standard
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Droit Droit
Meta et TikTok remportent un procès contre la Commission européenne concernant la DSA
Windows Windows
Microsoft corrige deux bugs graves dans la nouvelle mise à jour de Windows
Microsoft Microsoft
Microsoft met fin au télétravail. Les employés ont reçu un ultimatum : Teams ne fonctionne plus.
Microsoft Microsoft
Microsoft met fin au télétravail. Les employés ont reçu un ultimatum : Teams ne fonctionne plus.
Musique Musique
Spotify lance l'audio sans perte : une qualité supérieure, mais pas pour tout le monde
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?