Spotify lance l'audio sans perte : une qualité supérieure, mais pas pour tout le monde

Après des années d'attente (l'annonce a été faite en février 2021), Spotify a décidé que les abonnés Premium auront enfin accès au streaming sans perte , ce qui permet d'écouter beaucoup plus fidèlement les enregistrements originaux. Cette nouvelle fonctionnalité arrive à un moment où la concurrence se concentre depuis longtemps sur l'audio haute définition. Avec cette initiative, Spotify s'aligne et tente de se démarquer grâce à une intégration conçue pour être simple d'utilisation, mais riche en détails techniques pour ceux qui recherchent un contrôle maximal. Avec l'avènement de l'audio sans perte , les abonnés Premium peuvent enfin écouter des chansons en qualité FLAC jusqu'à 24 bits/44,1 kHz . Cela signifie une lecture sans compression qui élimine les détails, offrant un niveau de précision supérieur aux réglages « Très élevé » existants. En résumé, chaque nuance de l'enregistrement est préservée, rapprochant l'expérience d'un support physique. La fonction ne remplace pas les autres options déjà disponibles : dans les paramètres de qualité restent les niveaux Faible, Normal, Élevé, Très élevé , auxquels s'ajoute désormais Lossless . Les utilisateurs peuvent sélectionner différentes préférences pour le Wi-Fi, le réseau mobile et les téléchargements , afin de pouvoir équilibrer la puissance et les performances en fonction de leurs besoins. Le support technique est complet : l'audio sans perte est disponible sur mobile, ordinateur, tablette et de nombreux appareils compatibles Spotify Connect , notamment ceux de Sony, Bose, Samsung et Sennheiser. L'intégration avec les produits Sonos et Amazon sera également disponible en octobre , étendant encore davantage la compatibilité.
Pour activer l'audio sans perte, ouvrez simplement l'application Spotify, appuyez sur l'icône de profil et suivez le chemin Paramètres et confidentialité → Qualité multimédia . Vous pouvez ensuite choisir où activer l'audio sans perte : Wi-Fi, réseau mobile et téléchargements . L'option doit être activée manuellement sur chaque appareil. Lorsqu'elle est active, un indicateur dédié apparaît sur l'écran de lecture ou dans le menu de connexion. Il existe cependant un détail technique important : le Bluetooth ne prend pas en charge la bande passante nécessaire pour transmettre des fichiers sans perte. Pour une écoute sans compromis, Spotify recommande d'utiliser un casque ou des enceintes filaires , ou des appareils compatibles avec Spotify Connect . De plus, les fichiers volumineux peuvent entraîner un léger retard au démarrage de la lecture en raison d'une mise en mémoire tampon plus longue, mais ce phénomène disparaît une fois le morceau chargé. Le déploiement couvrira plus de 50 marchés et a déjà commencé en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon et ailleurs. L'audio Hi-Fi devrait arriver en Belgique en octobre pour les abonnés Premium, mais nous n'avons pas encore de date précise. Les utilisateurs recevront une notification directement dans l'application dès que la fonctionnalité sera disponible sur leur compte.
