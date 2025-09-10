La gamme Intel présente des lacunes plus importantes que prévu, le renouvellement d'Arrow Lake retardé.

Se connecter  
Publié le: 10/09/2025 @ 16:54:19: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelFin du mois dernier, le directeur financier d'Intel a admis être quelque peu perdu sur le marché des ordinateurs de bureau. L'entreprise fonde également ses espoirs sur la prochaine génération, nom de code Nova Lake. Les processeurs Arrow Lake Refresh devraient être lancés avant cette date. Cependant, aucune des deux séries ne sera commercialisée prochainement. Intel a confirmé que son portefeuille s'élargirait l'année prochaine avec une nouvelle série de processeurs Arrow Lake. Cette évolution vise à combler les lacunes de sa gamme de PC de bureau. Cependant, nous ne verrons pas de véritable changement avant fin 2026 ou début 2027, avec l'arrivée des puces Nova Lake.

Selon Wccftech, John Pitzer, vice-président senior des relations d'entreprise d'Intel, estime que l'entreprise dispose toujours d'une offre solide sur le marché des PC, même si certaines lacunes restent à combler sur le marché des ordinateurs de bureau. « Mais honnêtement, nous sommes convaincus que la feuille de route est la bonne », a ajouté Pitzer. Les processeurs Arrow Lake Refresh seront les dernières séries compatibles avec le socket LGA-1851. Les générations suivantes de processeurs Intel nécessiteront le socket LGA-1954, compatible avec Nova Lake (probablement le Core Ultra 400).
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-09Intel prépare une puissante carte Arc B770 - 32 cœurs et 16 Go de VRAM pour tenir tête à NVIDIA
03-09Intel a dépensé 16 milliards en recherche et les résultats sont toujours décevants
02-09Intel se prépare à sortir un processeur à 52 cœurs
01-09Intel considère Arrow Lake comme un échec. Nova Lake devrait améliorer la situation des joueurs.
28-08Nouveau record du monde d'overclocking : Intel atteint 9,13 GHz.
