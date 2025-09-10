Nintendo Direct de septembre 2025 annoncé avec date, heure et détails

Publié le: 10/09/2025 @ 16:52:32: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Le Nintendo Direct de septembre 2025 est officiel : l'événement programmé par Nintendo promet d'être l'un des plus attendus de l'année. Le vendredi 12 septembre à 15 h HE , la société basée à Kyoto diffusera une émission d'environ une heure entièrement consacrée aux prochains jeux Nintendo Switch et à la nouvelle Nintendo Switch 2. L'événement sera disponible en direct sur le site officiel du Nintendo Direct et sur la chaîne YouTube de Nintendo Italie. La confirmation a été faite via l'application Nintendo Today, qui a également permis aux fans d'ajouter facilement la date à leur agenda.
Le Direct sera un événement « classique », mettant l'accent sur les titres développés directement par Nintendo, mais incluant également des jeux d'éditeurs tiers. Parmi les titres les plus attendus figure Metroid Prime 4: Beyond , le retour de Samus Aran, qui pourrait enfin recevoir une date de sortie officielle après sa récente reclassification au Brésil, qui a alimenté les spéculations. L'excitation est également grande autour de Pokémon Legends ZA, dont les fans espèrent voir une nouvelle bande-annonce, peut-être avec des détails supplémentaires sur les Méga-Évolutions.
Des annonces surprises et des collaborations avec des éditeurs comme Atlus et SEGA sont attendues, ce qui pourrait enrichir encore davantage le catalogue multiplateforme. En attendant le livestream, tous les regards sont tournés vers la manière dont Nintendo gérera la transition entre la Switch et la Switch 2, et dévoilera les titres qui accompagneront la nouvelle génération de consoles.
