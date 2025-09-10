Windows 11 se débarrasse d'un élément gênant. La copie est enfin moderne.

La boîte de dialogue copier-coller de Windows 11 est restée quasiment inchangée depuis des années. Cet élément d'interface utilisateur, visible lors des opérations sur les fichiers, a été introduit sous sa forme actuelle dans Windows 8 en 2012. À l'époque, Microsoft avait ajouté un mode amélioré avec un graphique de vitesse de transfert et une barre de progression reflétant plus clairement la progression de l'opération. Depuis treize ans, le système n'a connu aucune évolution majeure à ce niveau. Aujourd'hui, dans les dernières versions de test de Windows 11, l'entreprise introduit des améliorations tant attendues. L'un des principaux changements est la prise en charge du mode sombre dans la boîte de dialogue de copie et de déplacement de fichiers. Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient composer avec des solutions complexes, certains ayant recours à des modifications système et à des applications tierces. L'interface présente désormais une interface visuelle cohérente, alignée avec le reste de Windows 11. Parallèlement, Microsoft a également rafraîchi les couleurs. La barre de progression verte, emblématique de cette fenêtre depuis des années, a été remplacée par une barre bleue. Cette décision vise à harmoniser l'apparence avec la palette de couleurs standard de Windows 11. Cependant, tous les éléments n'ont pas été unifiés : en mode compact, la barre verte est toujours visible, ce qui suggère que la transition vers le nouveau style n'est pas encore achevée.
À ce stade, on ignore si Microsoft prévoit d'associer la barre de progression à la couleur d'accentuation choisie par l'utilisateur ou de la laisser bleue en permanence. Cependant, des modifications sont en cours, et les mises à jour ultérieures des canaux Dev et Beta affineront progressivement l'apparence et la cohérence de l'interface. Les améliorations apportées à la fenêtre de copie de fichiers font partie d'une actualisation plus large de l'interface de Windows 11. Microsoft vise à garantir que le système présente un style visuel cohérent, exempt d'incohérences graphiques qui ont fait l'objet de critiques au fil des ans. Bien qu'une fonctionnalité de changement automatique de thème soit toujours absente, des travaux sont en cours pour la mettre en œuvre. Selon l'annonce, elle sera complétée par un ensemble d'outils PowerToys. Cela signifie que Windows 11 peut enfin offrir aux utilisateurs une expérience cohérente et flexible, éliminant ainsi le besoin d'installer des solutions non officielles.
