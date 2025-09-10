Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Windows 11 se débarrasse d'un élément gênant. La copie est enfin moderne.
Publié le: 10/09/2025 @ 16:22:20: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLa boîte de dialogue copier-coller de Windows 11 est restée quasiment inchangée depuis des années. Cet élément d'interface utilisateur, visible lors des opérations sur les fichiers, a été introduit sous sa forme actuelle dans Windows 8 en 2012. À l'époque, Microsoft avait ajouté un mode amélioré avec un graphique de vitesse de transfert et une barre de progression reflétant plus clairement la progression de l'opération. Depuis treize ans, le système n'a connu aucune évolution majeure à ce niveau. Aujourd'hui, dans les dernières versions de test de Windows 11, l'entreprise introduit des améliorations tant attendues. L'un des principaux changements est la prise en charge du mode sombre dans la boîte de dialogue de copie et de déplacement de fichiers. Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient composer avec des solutions complexes, certains ayant recours à des modifications système et à des applications tierces. L'interface présente désormais une interface visuelle cohérente, alignée avec le reste de Windows 11. Parallèlement, Microsoft a également rafraîchi les couleurs. La barre de progression verte, emblématique de cette fenêtre depuis des années, a été remplacée par une barre bleue. Cette décision vise à harmoniser l'apparence avec la palette de couleurs standard de Windows 11. Cependant, tous les éléments n'ont pas été unifiés : en mode compact, la barre verte est toujours visible, ce qui suggère que la transition vers le nouveau style n'est pas encore achevée.

À ce stade, on ignore si Microsoft prévoit d'associer la barre de progression à la couleur d'accentuation choisie par l'utilisateur ou de la laisser bleue en permanence. Cependant, des modifications sont en cours, et les mises à jour ultérieures des canaux Dev et Beta affineront progressivement l'apparence et la cohérence de l'interface. Les améliorations apportées à la fenêtre de copie de fichiers font partie d'une actualisation plus large de l'interface de Windows 11. Microsoft vise à garantir que le système présente un style visuel cohérent, exempt d'incohérences graphiques qui ont fait l'objet de critiques au fil des ans. Bien qu'une fonctionnalité de changement automatique de thème soit toujours absente, des travaux sont en cours pour la mettre en œuvre. Selon l'annonce, elle sera complétée par un ensemble d'outils PowerToys. Cela signifie que Windows 11 peut enfin offrir aux utilisateurs une expérience cohérente et flexible, éliminant ainsi le besoin d'installer des solutions non officielles.
Nintendo Direct de septembre 2025 annonc... »« Test Battle of Rebels (PS5) - Une éniè...
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-09Windows 11 ne détruit pas réellement les SSD
08-09Microsoft a publié de nouvelles mises à jour de Windows 11 pour les Insiders
04-09Windows Update bloque l'installation d'un programme. Microsoft confirme un bug grave.
02-09Windows 11 et SSD : les accusations massives contre Microsoft étaient sans fondement
02-09Windows 10 reste leader en Europe, Windows 11 perd des plumes mais est n°1 à l'international
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Musique Musique
Spotify lance l'audio sans perte : une qualité supérieure, mais pas pour tout le monde
Intel Intel
La gamme Intel présente des lacunes plus importantes que prévu, le renouvellement d'Arrow Lake retardé.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Nintendo Direct de septembre 2025 annoncé avec date, heure et détails
Windows Windows
Windows 11 se débarrasse d'un élément gênant. La copie est enfin moderne.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Battle of Rebels (PS5) - Une énième invasion alien et des zombies.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?