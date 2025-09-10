Test Battle of Rebels (PS5) - Une énième invasion alien et des zombies.

Publié le: 10/09/2025 @ 14:59:53: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par NYX Digital, Battle of Rebels est un jeu de tir à la première et à la troisième personne attendu depuis 2022 et qui a connu plusieurs retards depuis (la version PC vient d'ailleurs d'être repoussé à nouveau). Battle of Rebels propose une histoire assez prévisible qui ne sert que de prétexte pour nous lancer dans la mêlée et massacrer nos ennemis. Notre planète a été envahie par des extraterrestres qui, pour faciliter leur domination, ont décidé d'implanter des machines extravagantes et ultra-technologiques permettant de cloner des humains, corrompant leur ADN et les transformant en zombies, prêts à éliminer toute forme de vie qu'ils pourraient rencontrer. Notre tâche, comme vous pouvez vous y attendre, consiste à désactiver ces machines en éliminant les zombies et l'alien placé à leur tête, chef de la horde ennemie concernée. Éliminer l'alien est crucial, car il détient la clé permettant d'accéder à la machine et de la désactiver. Débarrasser le monde de cette technologie extraterrestre ne fera qu'affaiblir l'armée ennemie et offrira une nouvelle lueur d'espoir à l'humanité. L'histoire du jeu correspond à l' objectif de gameplay de presque toutes les missions ; elle s'arrête là. Ceux qui s'attendaient à des rebondissements ou même à une évolution narrative seront déçus. Après tout, le titre semble privilégier le gameplay à la narration.
Liens
Lire l'article (1 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité