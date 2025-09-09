Test Robots at Midnight (PS5) - Un Souls like cosy dans l'espace.

Publié le: 09/09/2025 @ 14:58:17: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Robots at Midnight raconte l'histoire d'une jeune femme nommée Zoé, cryogéniquement endormie depuis vingt ans dans une capsule spatiale échouée sur la planète Yob. Elle est découverte par deux robots nommés Doud et Hawkings. À son réveil, Doug l'informe que la planète Yob est habitée par des robots corrompus par un mystérieux événement appelé « Blackout ». Vous jouerez un prologue où Zoé et son ami robot, Phlite, sont à bord d'une station spatiale. Un événement provoque la rébellion des autres robots de la station, qui tentent de s'en prendre à Zoé lorsqu'ils s'approchent. Sur ce, Zoé se rend immédiatement chez son père et trouve le gant MITT (abréviation de Mobile. Impulse. Traversal. Technology), un outil de combat polyvalent. À son arrivée, son père est pris en otage par un énorme robot, ce qui oblige Zoé à le combattre. Après avoir remporté le combat, la station est sur le point d'exploser et Zoé s'échappe à bord d'une capsule de sauvetage. Après s'être souvenue, Zoé part à la recherche de son père sur la planète Yob, à la recherche de matériaux pour réparer MITT, de batteries pour réanimer le Phlite et de la raison de la rébellion des robots. Cependant, Doug prévient Zoé de ne pas errer avant minuit, car c'est à ce moment-là que tous les robots de la planète Yob deviendront plus agressifs à cause du phénomène de Blackout. Robots at Midnight s'inscrit dans le genre Soulslike grâce à ses combats basés sur l'endurance. Zoé peut effectuer des attaques légères et puissantes sur les ennemis, esquiver les attaques en effectuant des roulades et les bloquer en consommant des jetons obtenus grâce aux armures, comme les vestes.
