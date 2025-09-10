Les clÃ©s Windows bon marchÃ© sont-elles illÃ©gales ? Microsoft conteste les licences devant les tribunaux.

La lÃ©galitÃ© des licences Microsoft Windows et Office d'occasion est Ã nouveau sujet de controverse. Cette fois, l'affaire a Ã©tÃ© portÃ©e devant le Tribunal d'appel de la concurrence (CAT) du Royaume-Uni, qui tient une audience de trois jours. La question clÃ© est de savoir si tous les composants logiciels Microsoft sont soumis aux rÃ¨gles europÃ©ennes d'Ã©puisement du droit d'auteur, qui autorisent depuis des annÃ©es la revente lÃ©gale de licences perpÃ©tuelles. Microsoft soutient que la protection contre l'Ã©puisement ne s'applique qu'aux programmes informatiques eux-mÃªmes. L'entreprise soutient que certains Ã©lÃ©ments, comme l'interface utilisateur graphique, devraient rester protÃ©gÃ©s par le droit d'auteur mÃªme aprÃ¨s la vente de la licence. Si le tribunal confirme ces arguments, la revente de licences d'occasion pourrait Ãªtre sÃ©vÃ¨rement restreinte, voire bloquÃ©e.
De l'autre cÃ´tÃ© du litige se trouve ValueLicensing, l'un des principaux acteurs du marchÃ© de la revente de logiciels. L'entreprise soutient que les agissements de Microsoft entravent le dÃ©veloppement de ce secteur depuis des annÃ©es. Ses reprÃ©sentants affirment qu'accepter l'argument du fabricant de Windows signifierait de fait la fin de la revente lÃ©gale de licences en Europe et au Royaume-Uni. Le litige entre les deux entreprises dure depuis 2021. ValueLicensing a poursuivi Microsoft en justice pour 270 millions de livres sterling de dommages et intÃ©rÃªts pour violation des lois antitrust. L'accusation portait sur une stratÃ©gie combinant remises et conditions empÃªchant la revente de licences. Selon ValueLicensing, cette politique a entraÃ®nÃ© des pertes de plusieurs centaines de millions de livres sterling.
Bien que le procÃ¨s complet ne soit pas prÃ©vu avant 2026, les audiences en cours sur les droits d'auteur pourraient dÃ©terminer l'issue de l'affaire. Si le tribunal donne raison Ã Microsoft, le marchÃ© des clÃ©s Windows et Office d'occasion bon marchÃ© pourrait disparaÃ®tre. Ceci est particuliÃ¨rement important maintenant que le support de Windows 10 touche Ã sa fin et que les utilisateurs seront contraints de passer Ã des versions plus rÃ©centes. Pendant des annÃ©es, le marchÃ© des clÃ©s de sÃ©curitÃ© d'occasion a constituÃ© une ressource essentielle pour ceux qui souhaitaient mettre Ã niveau leur matÃ©riel et construire leurs propres ordinateurs. Il offrait la possibilitÃ© d'acheter des logiciels Ã des prix nettement infÃ©rieurs Ã ceux proposÃ©s par les canaux officiels. La dÃ©cision du CAT pourrait changer la situation non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans toute l'Europe, crÃ©ant ainsi un prÃ©cÃ©dent pour de futurs litiges de licence.
De l'autre cÃ´tÃ© du litige se trouve ValueLicensing, l'un des principaux acteurs du marchÃ© de la revente de logiciels. L'entreprise soutient que les agissements de Microsoft entravent le dÃ©veloppement de ce secteur depuis des annÃ©es. Ses reprÃ©sentants affirment qu'accepter l'argument du fabricant de Windows signifierait de fait la fin de la revente lÃ©gale de licences en Europe et au Royaume-Uni. Le litige entre les deux entreprises dure depuis 2021. ValueLicensing a poursuivi Microsoft en justice pour 270 millions de livres sterling de dommages et intÃ©rÃªts pour violation des lois antitrust. L'accusation portait sur une stratÃ©gie combinant remises et conditions empÃªchant la revente de licences. Selon ValueLicensing, cette politique a entraÃ®nÃ© des pertes de plusieurs centaines de millions de livres sterling.
Bien que le procÃ¨s complet ne soit pas prÃ©vu avant 2026, les audiences en cours sur les droits d'auteur pourraient dÃ©terminer l'issue de l'affaire. Si le tribunal donne raison Ã Microsoft, le marchÃ© des clÃ©s Windows et Office d'occasion bon marchÃ© pourrait disparaÃ®tre. Ceci est particuliÃ¨rement important maintenant que le support de Windows 10 touche Ã sa fin et que les utilisateurs seront contraints de passer Ã des versions plus rÃ©centes. Pendant des annÃ©es, le marchÃ© des clÃ©s de sÃ©curitÃ© d'occasion a constituÃ© une ressource essentielle pour ceux qui souhaitaient mettre Ã niveau leur matÃ©riel et construire leurs propres ordinateurs. Il offrait la possibilitÃ© d'acheter des logiciels Ã des prix nettement infÃ©rieurs Ã ceux proposÃ©s par les canaux officiels. La dÃ©cision du CAT pourrait changer la situation non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans toute l'Europe, crÃ©ant ainsi un prÃ©cÃ©dent pour de futurs litiges de licence.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©