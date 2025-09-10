Se connecter  
Le Google traditionnel disparaÃ®t. L'IA remplacera la recherche traditionnelle.
PubliÃ© le: 10/09/2025 @ 14:54:30: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle a annoncÃ© que le mode IA, actuellement situÃ© sous la barre de recherche, pourrait devenir le mode par dÃ©faut de son moteur de recherche. Ce mode utilise le modÃ¨le Gemini LLM pour rÃ©pondre aux requÃªtes des utilisateurs sous un format conversationnel, plutÃ´t que sous la forme d'une liste de liens traditionnelle. De plus, ce mode devrait faciliter la rÃ©servation de tables, la rÃ©servation de billets et la planification de rÃ©unions Ã  l'avenir. Ce mode a suscitÃ© des rÃ©actions mitigÃ©es. Si certains cherchent un moyen de le dÃ©sactiver, Google est dÃ©terminÃ© Ã  garantir son utilisation aussi frÃ©quente que possible. Logan Kilpatrick, chef de produit pour Google AI Studio, a annoncÃ© sur Platform X que le mode IA serait disponible Ã  la nouvelle adresse google.com/AI. En rÃ©ponse Ã  la question d'un utilisateur demandant s'il deviendrait le mode par dÃ©faut, il a rÃ©pondu : Â« bientÃ´t ! Â» Robby Stein, vice-prÃ©sident de Google Search, a prÃ©cisÃ© plus tard que l'entreprise ne se concentrait pas sur le fait de faire du mode IA le mode par dÃ©faut, mais sur le fait de le rendre facilement accessible Ã  ceux qui souhaitent l'utiliser.

Selon Google, le mode IA reÃ§oit des retours trÃ¨s positifs et compte dÃ©jÃ  plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels aux Ã‰tats-Unis et en Inde. Cependant, en faire une option par dÃ©faut pourrait nuire au modÃ¨le Ã©conomique d'Internet, qui soutient les crÃ©ateurs de contenu depuis de nombreuses annÃ©es. En mai, le PDG de Cloudflare, Matthew Prince, a averti que les rÃ©sumÃ©s d'IA et les recherches sans clic dÃ©tournaient le trafic des utilisateurs des Ã©diteurs, dÃ©truisant potentiellement le modÃ¨le commercial traditionnel. En juillet, des rapports ont rÃ©vÃ©lÃ© que les rÃ©sumÃ©s IA de Google rÃ©duisaient les clics sur les liens de prÃ¨s de 50 %. Si le mode IA devient le mode par dÃ©faut, la situation pourrait encore empirer.
