Apple lance deux versions du nouveau processeur A19 Pro

L'iPhone Air, ainsi que les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, ont reçu le nouveau processeur A19 Pro, mais, comme auparavant, Apple a eu pour habitude de classer les puces par performances. Toutes les variantes des smartphones de la marque sont équipées d'un processeur 6 cœurs, tandis que l'iPhone Air est équipé d'un module graphique 5 cœurs, tandis que les versions Pro utilisent un GPU 6 cœurs. C'est cette différence qui peut sérieusement affecter les performances : Apple affirme que les propriétaires d'iPhone 17 Pro et d'iPhone 17 Pro Max bénéficieront de jusqu'à 150 % de performances graphiques supplémentaires par rapport aux générations précédentes. L'A19 Pro sera prochainement comparé à des concurrents tels que le Snapdragon 8 Elite, le Dimensity 9400+ et l'A18 Pro de l'année dernière, mais pour l'instant, il est intéressant d'évaluer l'avance de la nouvelle puce sur les anciennes solutions d'Apple.
Bien entendu, l'entreprise ne l'a pas directement comparé à l'A18 ou à l'A18 Pro, l'écart étant minime, et s'est limitée aux données concernant l'iPhone équipé du processeur A15 Bionic. Comparé à l'iPhone basé sur l'A15 Bionic, l'iPhone Air, équipé d'un GPU 5 cœurs, affiche une amélioration de 120 % des performances graphiques, ce qui est déjà impressionnant. Mais pour un résultat optimal, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max atteignent 250 % grâce à leur GPU 6 cœurs. Parallèlement, la partie calcul est identique partout : le processeur 6 cœurs de l'A19 Pro affiche les mêmes performances, quel que soit l'iPhone choisi.
