Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Apple lance deux versions du nouveau processeur A19 Pro
Publié le: 10/09/2025 @ 14:52:55: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'iPhone Air, ainsi que les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, ont reçu le nouveau processeur A19 Pro, mais, comme auparavant, Apple a eu pour habitude de classer les puces par performances. Toutes les variantes des smartphones de la marque sont équipées d'un processeur 6 cœurs, tandis que l'iPhone Air est équipé d'un module graphique 5 cœurs, tandis que les versions Pro utilisent un GPU 6 cœurs. C'est cette différence qui peut sérieusement affecter les performances : Apple affirme que les propriétaires d'iPhone 17 Pro et d'iPhone 17 Pro Max bénéficieront de jusqu'à 150 % de performances graphiques supplémentaires par rapport aux générations précédentes. L'A19 Pro sera prochainement comparé à des concurrents tels que le Snapdragon 8 Elite, le Dimensity 9400+ et l'A18 Pro de l'année dernière, mais pour l'instant, il est intéressant d'évaluer l'avance de la nouvelle puce sur les anciennes solutions d'Apple.

Bien entendu, l'entreprise ne l'a pas directement comparé à l'A18 ou à l'A18 Pro, l'écart étant minime, et s'est limitée aux données concernant l'iPhone équipé du processeur A15 Bionic. Comparé à l'iPhone basé sur l'A15 Bionic, l'iPhone Air, équipé d'un GPU 5 cœurs, affiche une amélioration de 120 % des performances graphiques, ce qui est déjà impressionnant. Mais pour un résultat optimal, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max atteignent 250 % grâce à leur GPU 6 cœurs. Parallèlement, la partie calcul est identique partout : le processeur 6 cœurs de l'A19 Pro affiche les mêmes performances, quel que soit l'iPhone choisi.

https://i.postimg.cc/14pnnYsr/icon.webp
Le Google traditionnel disparaît. L'IA ... »« L'Apple Watch Ultra 3 est dotée d'un bo...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-09L'Apple Watch Ultra 3 est dotée d'un boîtier en titane
10-09L'Apple Watch SE 3 dévoilée
09-09L'iPhone 17 Pro annoncé au prix de 1 100 $
09-09L'iPhone Air est doté d'un boîtier de 5,6 mm d'épaisseur
09-09L'iPhone 17 avec écran 120 Hz dévoilé
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Battle of Rebels (PS5) - Une énième invasion alien et des zombies.
Microsoft Microsoft
Les clés Windows bon marché sont-elles illégales ? Microsoft conteste les licences devant les tribunaux.
Internet Internet
L'Internet spatial est désormais une réalité. Un laser plutôt qu'une radio, ça marche !
Google Google
Le Google traditionnel disparaît. L'IA remplacera la recherche traditionnelle.
Apple Apple
Apple lance deux versions du nouveau processeur A19 Pro
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?