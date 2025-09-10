Se connecter  
L'Apple Watch Ultra 3 est dotée d'un boîtier en titane
Publié le: 10/09/2025 @ 14:51:46: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a annoncé la sortie de sa montre connectée haut de gamme, l'Apple Watch Ultra 3, dont l'une des fonctionnalités est la prise en charge des communications par satellite pour l'envoi de messages aux services d'urgence. Selon le fabricant, le module radio mis à jour et l'antenne améliorée fonctionnent avec les satellites jusqu'à 1 380 km d'altitude. Ce nouveau produit est également équipé d'un modem 5G, du plus grand écran OLED de la gamme, doté de la technologie LTPO3 et d'une fréquence d'images de 1 Hz, d'une autonomie allant jusqu'à 42 heures en mode actif, de la prise en charge de la charge rapide, de notifications en cas d'hypertension chronique, de fonctions de suivi de la qualité du sommeil, de la fréquence cardiaque, de la température au poignet, du taux d'oxygène dans le sang et de la fréquence respiratoire pour détecter les crises d'apnée du sommeil, d'un nouvel assistant vocal « S'entraîner » et d'un boîtier en titane. La montre sera disponible à l'achat le 19 septembre au prix de 800 $.

