L'Apple Watch SE 3 dévoilée

Apple a élargi sa gamme de montres avec la Watch SE 3, qui remplace la Watch SE 2 lancée il y a trois ans. Ce nouveau modèle est également équipé d'un écran OLED Retina LTPO de 1,78 pouce avec une résolution de 448:368 pixels, une luminosité maximale de 1 000 nits et un verre de protection Ion-X. Il est également équipé d'un système Apple S10 monopuce, du système d'exploitation watchOS 12 avec design Liquid Glass et une coque graphique mise à jour, de la fonction de coaching vocal Workout Buddy, d'une batterie lithium-ion, de la charge rapide sans fil, d'une autonomie allant jusqu'à 18 heures, d'un modem 5G, de la possibilité de diagnostiquer l'apnée du sommeil, ainsi que de la prise en charge des gestes du poignet et du double tap. La montre sera commercialisée le 19 septembre au prix de 250 $.
