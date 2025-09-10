Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'Apple Watch SE 3 dévoilée
Publié le: 10/09/2025 @ 14:50:24: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a élargi sa gamme de montres avec la Watch SE 3, qui remplace la Watch SE 2 lancée il y a trois ans. Ce nouveau modèle est également équipé d'un écran OLED Retina LTPO de 1,78 pouce avec une résolution de 448:368 pixels, une luminosité maximale de 1 000 nits et un verre de protection Ion-X. Il est également équipé d'un système Apple S10 monopuce, du système d'exploitation watchOS 12 avec design Liquid Glass et une coque graphique mise à jour, de la fonction de coaching vocal Workout Buddy, d'une batterie lithium-ion, de la charge rapide sans fil, d'une autonomie allant jusqu'à 18 heures, d'un modem 5G, de la possibilité de diagnostiquer l'apnée du sommeil, ainsi que de la prise en charge des gestes du poignet et du double tap. La montre sera commercialisée le 19 septembre au prix de 250 $.

https://i.postimg.cc/5jnJRw3M/icon.webp
L'Apple Watch Ultra 3 est dotée d'un bo... »« L'iPhone 17 Pro annoncé au prix de 1 100 $
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-09Apple lance deux versions du nouveau processeur A19 Pro
10-09L'Apple Watch Ultra 3 est dotée d'un boîtier en titane
09-09L'iPhone 17 Pro annoncé au prix de 1 100 $
09-09L'iPhone Air est doté d'un boîtier de 5,6 mm d'épaisseur
09-09L'iPhone 17 avec écran 120 Hz dévoilé
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Battle of Rebels (PS5) - Une énième invasion alien et des zombies.
Microsoft Microsoft
Les clés Windows bon marché sont-elles illégales ? Microsoft conteste les licences devant les tribunaux.
Internet Internet
L'Internet spatial est désormais une réalité. Un laser plutôt qu'une radio, ça marche !
Google Google
Le Google traditionnel disparaît. L'IA remplacera la recherche traditionnelle.
Apple Apple
Apple lance deux versions du nouveau processeur A19 Pro
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?