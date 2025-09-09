Se connecter  
L'iPhone 17 Pro annoncé au prix de 1 100 $
Publié le: 09/09/2025 @ 22:24:34: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a dévoilé ses smartphones phares, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, qui bénéficient d'un appareil photo arrière modernisé. Ce dernier occupe désormais toute la largeur de la partie supérieure de la coque arrière. Il comprend trois modules de 48 MP (26 mm, 13 mm et un téléobjectif sur un grand capteur). Le nouveau produit est également équipé d'une caméra frontale de 18 mégapixels, d'écrans Super Retina XDR de 6,3 et 6,9 pouces avec prise en charge d'un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz et d'une luminosité maximale de 3 000 nits, d'un boîtier en aluminium et d'un verre de protection Ceramic Shield 2 des deux côtés, d'un système A19 Pro monopuce gravé en 3 nanomètres avec un processeur six cœurs et un GPU cinq cœurs, d'un nouveau système de refroidissement, d'une batterie offrant une autonomie de 33 heures en lecture vidéo pour le modèle Pro de base et de 39 heures pour le modèle senior. Les smartphones sont proposés à partir de 1 100 et 1 200 dollars respectivement pour la version de base avec 256 Go de mémoire interne.

