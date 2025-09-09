L'iPhone Air est doté d'un boîtier de 5,6 mm d'épaisseur

Apple a dévoilé l'iPhone Air, dont la principale caractéristique est sa coque de 5,6 mm d'épaisseur. Elle est également dotée d'un cadre en titane à la finition polie, ainsi que d'un revêtement de protection Ceramic Shield 2 à l'avant et à l'arrière. Le smartphone est également équipé d'un écran OLED de 6,5 pouces avec une luminosité maximale de 3 000 nits, un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et un revêtement antireflet à sept couches, d'un capteur photo unique de 48 MP (optique de 26 mm avec ouverture f/1,6), d'un appareil photo arrière, d'un appareil photo selfie de 18 MP avec fonction Center Stage, du processeur Apple A19 Pro haut de gamme, des nouvelles puces C1X et N1 (Bluetooth et Wi-Fi) et d'une batterie offrant jusqu'à une journée d'autonomie. Le smartphone est proposé au prix de 1 000 $ pour la version de base avec 256 Go de mémoire flash.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité