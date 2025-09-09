Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'iPhone Air est doté d'un boîtier de 5,6 mm d'épaisseur
Publié le: 09/09/2025 @ 22:23:02: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a dévoilé l'iPhone Air, dont la principale caractéristique est sa coque de 5,6 mm d'épaisseur. Elle est également dotée d'un cadre en titane à la finition polie, ainsi que d'un revêtement de protection Ceramic Shield 2 à l'avant et à l'arrière. Le smartphone est également équipé d'un écran OLED de 6,5 pouces avec une luminosité maximale de 3 000 nits, un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et un revêtement antireflet à sept couches, d'un capteur photo unique de 48 MP (optique de 26 mm avec ouverture f/1,6), d'un appareil photo arrière, d'un appareil photo selfie de 18 MP avec fonction Center Stage, du processeur Apple A19 Pro haut de gamme, des nouvelles puces C1X et N1 (Bluetooth et Wi-Fi) et d'une batterie offrant jusqu'à une journée d'autonomie. Le smartphone est proposé au prix de 1 000 $ pour la version de base avec 256 Go de mémoire flash.
https://i.postimg.cc/qRWNNV6S/icon.webp
L'iPhone 17 Pro annoncé au prix de 1 100 $ »« L'iPhone 17 avec écran 120 Hz dévoilé
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-09L'iPhone 17 Pro annoncé au prix de 1 100 $
09-09L'iPhone 17 avec écran 120 Hz dévoilé
09-09L'Apple Watch Series 11 annoncé au prix de 400 $
09-09L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une batterie colossale
09-09Apple prévoit de sortir deux versions des AirPods Pro 3
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
L'iPhone 17 Pro annoncé au prix de 1 100 $
Apple Apple
L'iPhone Air est doté d'un boîtier de 5,6 mm d'épaisseur
Apple Apple
L'iPhone 17 avec écran 120 Hz dévoilé
Apple Apple
L'Apple Watch Series 11 annoncé au prix de 400 $
Logiciels Logiciels
Le système LiDAR des voitures détruit les caméras des smartphones. Attention à ce que vous photographiez.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?