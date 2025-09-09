L'iPhone 17 avec écran 120 Hz dévoilé

Apple a élargi sa gamme de smartphones avec le modèle iPhone 17, qui repose sur un processeur propriétaire A19 à 6 cœurs avec un accélérateur graphique à 5 cœurs, 20 % plus productif que la génération précédente. Le nouveau produit présente également un design actualisé, un écran OLED LTPO de 6,3 pouces avec ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz, une luminosité maximale de 3 000 nits, un écran Always-on et un verre de protection Ceramic Shield 2, un appareil photo selfie de 24 MP, 256 Go de mémoire flash, un double appareil photo principal avec modules de 48 MP et 12 MP (ultra grand angle), une vitesse de charge accrue et une autonomie améliorée (8 heures de plus en mode vidéo). Le prix de l'iPhone 17 démarre à 800 $.
