Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'iPhone 17 avec écran 120 Hz dévoilé
Publié le: 09/09/2025 @ 22:21:05: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a élargi sa gamme de smartphones avec le modèle iPhone 17, qui repose sur un processeur propriétaire A19 à 6 cœurs avec un accélérateur graphique à 5 cœurs, 20 % plus productif que la génération précédente. Le nouveau produit présente également un design actualisé, un écran OLED LTPO de 6,3 pouces avec ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz, une luminosité maximale de 3 000 nits, un écran Always-on et un verre de protection Ceramic Shield 2, un appareil photo selfie de 24 MP, 256 Go de mémoire flash, un double appareil photo principal avec modules de 48 MP et 12 MP (ultra grand angle), une vitesse de charge accrue et une autonomie améliorée (8 heures de plus en mode vidéo). Le prix de l'iPhone 17 démarre à 800 $.

https://i.postimg.cc/svKz7S61/icon.webp
L'iPhone Air est doté d'un boîtier de ... »« L'Apple Watch Series 11 annoncé au prix...
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-09L'iPhone 17 Pro annoncé au prix de 1 100 $
09-09L'iPhone Air est doté d'un boîtier de 5,6 mm d'épaisseur
09-09L'Apple Watch Series 11 annoncé au prix de 400 $
09-09L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une batterie colossale
09-09Apple prévoit de sortir deux versions des AirPods Pro 3
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
L'iPhone 17 Pro annoncé au prix de 1 100 $
Apple Apple
L'iPhone Air est doté d'un boîtier de 5,6 mm d'épaisseur
Apple Apple
L'iPhone 17 avec écran 120 Hz dévoilé
Apple Apple
L'Apple Watch Series 11 annoncé au prix de 400 $
Logiciels Logiciels
Le système LiDAR des voitures détruit les caméras des smartphones. Attention à ce que vous photographiez.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?