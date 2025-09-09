L'Apple Watch Series 11 annoncé au prix de 400 $

Apple a présenté la montre connectée Apple Watch Series 11, disponible en boîtiers de 42 et 46 mm de diamètre. Ce nouveau produit est également doté d'un verre deux fois plus résistant, de la prise en charge des réseaux cellulaires de cinquième génération, d'une fonction de détection des signes d'hypertension, d'une nouvelle technologie d'évaluation du sommeil permettant de déterminer la durée du sommeil, la régularité des couchers, la fréquence des réveils et la durée de chaque phase, ainsi que d'une autonomie allant jusqu'à 24 heures (contre 18 heures pour son prédécesseur). La montre sera commercialisée le 19 septembre au prix de 400 $.
