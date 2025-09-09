Le système LiDAR des voitures détruit les caméras des smartphones. Attention à ce que vous photographiez.

Se connecter  
Le système LiDAR des voitures détruit les caméras des smartphones. Attention ...
Publié le: 09/09/2025 @ 17:35:06: Par Nic007 Dans "Logiciels"
LogicielsLe célèbre YouTubeur technologique Marques Brownlee (MKBHD) met en garde les utilisateurs de smartphones contre une menace inattendue. Le capteur de son iPhone 16 Pro a subi des dommages permanents après avoir enregistré une vidéo à proximité d'une voiture équipée d'un système LiDAR. Le problème s'est manifesté par une constellation de points lumineux apparaissant sur chaque photo et vidéo. Au départ, le YouTubeur a pensé qu'il s'agissait de poussière sur les objectifs ou d'un bug logiciel, mais les points ont persisté pendant des semaines. Il s'est avéré que le capteur de l'appareil photo était définitivement endommagé. Le coupable est le système LiDAR (Light Detection and Ranging) utilisé dans les voitures modernes, notamment celles équipées de systèmes avancés d'aide à la conduite. Cette technologie émet des faisceaux laser intenses pour cartographier l'environnement. Bien que sans danger pour l'œil humain, ces faisceaux concentrés peuvent endommager les composants électroniques fragiles comme les capteurs des caméras. Vous pouvez le constater dans la vidéo :



Brownlee souligne que les appareils photo professionnels bénéficient d'une meilleure protection grâce à des filtres et revêtements spéciaux qui bloquent les rayons infrarouges. Les smartphones, conçus pour être compacts, offrent souvent une protection moindre contre ce type de dommages. Le problème n’est pas propre à l’iPhone 16 Pro : tout smartphone sans couche de protection adéquate peut subir des dommages similaires. Les dommages sont irréversibles et la seule solution est de remplacer l'intégralité du module caméra. Le YouTubeur recommande une extrême prudence lors de la prise de vue de véhicules équipés de LiDAR, car même une courte exposition peut endommager définitivement l'une des fonctions les plus importantes du smartphone. Il convient également de noter que des avertissements concernant de telles pannes ont été émis dès mai de cette année .
