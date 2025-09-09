Fin du Wi-Fi gratuit dans les bibliothèques américaines : Internet est dangereux.

Le président de la Commission fédérale des communications des États-Unis, Brendan Carr, a annoncé son intention de réduire le financement du Wi-Fi gratuit dans les bibliothèques et les bus scolaires. Nommé par Donald Trump, M. Carr remet en question la décision de l'administration Biden d'étendre le programme E-Rate, qui soutient depuis des années les établissements d'enseignement et les communautés à faibles revenus en leur fournissant un accès à Internet. Selon Carr, le Congrès n'a jamais autorisé l'utilisation du programme E-Rate pour financer l'accès à Internet en dehors des cadres éducatifs classiques. Il a jugé son extension aux bus scolaires et à des points d'accès supplémentaires illégale et contraire à la loi fédérale. Il a soutenu que l'argent des contribuables était détourné pour financer une « utilisation non supervisée d'Internet » par les enfants, ce qui est considéré comme présentant de graves risques. Les arguments de Carr ont été accueillis avec le soutien de certains républicains au Congrès. Le sénateur Ted Cruz, qui avait auparavant défendu une loi limitant le financement public du Wi-Fi scolaire, a salué les mesures de la FCC, les qualifiant de pas dans la bonne direction. Il a soutenu que les parents devraient décider à quels contenus leurs enfants peuvent accéder en ligne, et que les subventions gouvernementales ne devraient pas restreindre ce droit.
Anna Gomez, seule démocrate à la FCC, a adopté une position différente. Dans sa déclaration, elle a critiqué les propositions de Carr, les qualifiant de preuve de « cruauté et d'indifférence » envers les Américains les plus pauvres. Elle a soutenu que la réduction du financement priverait des milliers d'enfants et d'adultes de l'accès aux outils éducatifs modernes, creusant ainsi la fracture numérique existante. Le conseiller de Gomez, Jonathan Uriarte, a également rejeté le prétendu manque de surveillance des appareils scolaires. Il a souligné que la loi fédérale exige des pare-feu et des mesures de sécurité sur tous les appareils accessibles au réseau dans les établissements scolaires, ce qui signifie que les menaces présentées par Carr et ses alliés sont exagérées. Le programme E-Rate est un outil essentiel de lutte contre l'exclusion numérique aux États-Unis depuis des années. La pandémie a renforcé son importance, les écoles et les bibliothèques devenant le seul point d'accès à Internet pour de nombreuses personnes. Cependant, le changement d'approche de la FCC, sous sa nouvelle direction, ouvre un nouveau chapitre dans le débat sur la question de savoir où s'arrête le rôle de l'État dans le financement de l'accès à Internet et où commence la responsabilité des familles et des collectivités locales. Pour l’instant, l’avenir du Wi-Fi gratuit dans les bibliothèques et les bus scolaires reste incertain.
