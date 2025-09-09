Windows 11 ne détruit pas réellement les SSD

Ces dernières semaines, de nombreux rapports ont circulé selon lesquels les dernières mises à jour de Windows 11 (KB5063878 et KB5062660) provoqueraient des pannes de SSD avec les contrôleurs Phison. De nombreuses vidéos sur YouTube et TikTok accusant Microsoft ont été diffusées, mais Phison lui-même a affirmé que le problème ne se situait pas du tout dans le système, mais dans les premières versions du firmware et du BIOS. Comme l'a expliqué Michael Wu, président de la division américaine de Phison, dans un commentaire aux médias, de nombreuses plaintes proviennent d'utilisateurs ayant testé la nouvelle version du système d'exploitation sur des équipements équipés de versions expérimentales du firmware et du BIOS. Ces versions étaient des versions préliminaires et différaient de celles qui parviennent finalement aux utilisateurs finaux par les canaux officiels.
Selon lui, certains disques utilisent encore des firmwares obsolètes, et l'entreprise recommande de les mettre à jour à l'aide d'utilitaires propriétaires. La semaine dernière, le blogueur populaire JayzTwoCents a publié une vidéo affirmant que le problème des mises à jour Windows et des SSD est bien plus grave qu'il n'y paraît. Il a montré comment un disque Crucial T500 sur un contrôleur Phison E25 est tombé en panne après l'installation des derniers correctifs de sécurité de Windows 11, nécessitant un cycle d'alimentation. On ignore encore s'il utilisait un firmware pré-version ou un BIOS initial de la carte mère. De plus, Microsoft a déclaré fin août n'avoir trouvé aucun lien entre ses mises à jour et les pannes de disques des utilisateurs.
