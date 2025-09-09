Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Windows 11 ne détruit pas réellement les SSD
Publié le: 09/09/2025 @ 14:53:05: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsCes dernières semaines, de nombreux rapports ont circulé selon lesquels les dernières mises à jour de Windows 11 (KB5063878 et KB5062660) provoqueraient des pannes de SSD avec les contrôleurs Phison. De nombreuses vidéos sur YouTube et TikTok accusant Microsoft ont été diffusées, mais Phison lui-même a affirmé que le problème ne se situait pas du tout dans le système, mais dans les premières versions du firmware et du BIOS. Comme l'a expliqué Michael Wu, président de la division américaine de Phison, dans un commentaire aux médias, de nombreuses plaintes proviennent d'utilisateurs ayant testé la nouvelle version du système d'exploitation sur des équipements équipés de versions expérimentales du firmware et du BIOS. Ces versions étaient des versions préliminaires et différaient de celles qui parviennent finalement aux utilisateurs finaux par les canaux officiels.

Selon lui, certains disques utilisent encore des firmwares obsolètes, et l'entreprise recommande de les mettre à jour à l'aide d'utilitaires propriétaires. La semaine dernière, le blogueur populaire JayzTwoCents a publié une vidéo affirmant que le problème des mises à jour Windows et des SSD est bien plus grave qu'il n'y paraît. Il a montré comment un disque Crucial T500 sur un contrôleur Phison E25 est tombé en panne après l'installation des derniers correctifs de sécurité de Windows 11, nécessitant un cycle d'alimentation. On ignore encore s'il utilisait un firmware pré-version ou un BIOS initial de la carte mère. De plus, Microsoft a déclaré fin août n'avoir trouvé aucun lien entre ses mises à jour et les pannes de disques des utilisateurs.
Fin du Wi-Fi gratuit dans les bibliothè... »« Le cloud gaming Xbox sera bientôt dispo...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-09Microsoft a publié de nouvelles mises à jour de Windows 11 pour les Insiders
04-09Windows Update bloque l'installation d'un programme. Microsoft confirme un bug grave.
02-09Windows 11 et SSD : les accusations massives contre Microsoft étaient sans fondement
02-09Windows 10 reste leader en Europe, Windows 11 perd des plumes mais est n°1 à l'international
01-09Windows 11 25H2 disponible. Microsoft accélère les mises à jour.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Internet Internet
Fin du Wi-Fi gratuit dans les bibliothèques américaines : Internet est dangereux.
Windows Windows
Windows 11 ne détruit pas réellement les SSD
Microsoft Microsoft
Le cloud gaming Xbox sera bientôt disponible dans les voitures
Programmation Programmation
L'IA au bureau ? Le gouvernement britannique a testé Copilot et n'est pas convaincu.
Intel Intel
Intel prépare une puissante carte Arc B770 - 32 cœurs et 16 Go de VRAM pour tenir tête à NVIDIA
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?