Le cloud gaming Xbox sera bientôt disponible dans les voitures
Publié le: 09/09/2025 @ 14:52:00: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft et LG s'associent pour proposer le Xbox Cloud Gaming directement sur les voitures connectées. Une application Xbox dédiée sera bientôt disponible pour les voitures utilisant la plateforme de contenu automobile de LG. Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer à des jeux cloud directement sur leurs écrans intégrés. Cette application sera particulièrement utile pour recharger une voiture électrique ou divertir les passagers en déplacement. La plateforme ACP de LG est déjà utilisée en Europe sur la Kia EV3 et sera bientôt disponible sur les EV4, EV5 et le nouveau Sportage. Elle fonctionne sous webOS, le même système que celui utilisé sur les téléviseurs LG, et donne accès à des services comme Netflix, Disney Plus, YouTube, et bien d'autres.

Plus tôt cette année, Microsoft et LG ont collaboré pour lancer l'application Xbox sur les téléviseurs connectés. Ce partenariat s'étend désormais logiquement aux voitures. Selon Christopher Lee, vice-président du marketing de Xbox, l'objectif de l'entreprise est de rendre le service cloud disponible partout : sur les appareils mobiles, les PC, les téléviseurs et désormais en voiture, afin que les utilisateurs puissent jouer comme ils le souhaitent. Par ailleurs, Microsoft a annoncé son retour au Tokyo Game Show, qui débute fin septembre. C'est là que l'annonce de Forza Horizon 6 est attendue, comme en témoigne le teaser de Microsoft, qui montre un paysage urbain aux néons rappelant l'atmosphère japonaise. Apparemment, l'entreprise travaille activement dans ce sens, attirant ainsi un nouveau public.
