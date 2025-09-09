L'IA au bureau ? Le gouvernement britannique a testé Copilot et n'est pas convaincu.

Se connecter  
L'IA au bureau ? Le gouvernement britannique a testé Copilot et n'est pas conva...
Publié le: 09/09/2025 @ 12:55:51: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLe gouvernement britannique a décidé de tester si l'intelligence artificielle de Microsoft, et plus précisément M365 Copilot, améliorait réellement la productivité des fonctionnaires. Cependant, les résultats du test pilote se sont révélés bien plus décevants que les promesses marketing du fabricant. Le ministère du Commerce a distribué 1 000 licences Copilot entre octobre et décembre 2024. La plupart ont été attribuées à des bénévoles, et environ 30 % à des employés sélectionnés au hasard. Parmi ces participants, seuls 300 ont accepté que leurs données d'utilisation soient analysées. La réponse globale a été positive, 72 % des utilisateurs se déclarant satisfaits, notamment des fonctionnalités de résumé de réunion et de rédaction d'e-mails. Nombre d'entre eux se sont d'ailleurs plaints après la fin de la période d'essai. Cependant, les chiffres montrent que les gains de productivité sont bien en deçà des affirmations du géant de Redmond.

Des études montrent que deux tiers des employés utilisaient l'outil au moins une fois par semaine, et 30 % quotidiennement. Il est intéressant de noter que la moyenne était d'une seule commande Copilot par personne et par jour. Copilot était le plus fréquemment utilisé dans Word, Teams et Outlook. Des programmes comme Loop et OneNote étaient pratiquement absents des tests. L'IA dans Excel et PowerPoint était utilisée de manière sporadique. Copilot a effectivement permis de gagner quelques minutes sur les e-mails et les résumés de documents, et leur qualité était légèrement supérieure à celle du groupe témoin. Cependant, étonnamment, l'analyse des données sous Excel était plus lente et moins précise avec Copilot, et sous PowerPoint, les utilisateurs préparaient les diapositives en moyenne sept minutes plus vite, mais le résultat final nécessitait des corrections manuelles et était de moindre qualité.

Les entretiens avec les employés ont révélé que Copilot facilitait les tâches administratives courantes. Cependant, cela ne s'est pas traduit par une augmentation globale de la productivité et a plutôt permis de créer des opportunités de formation supplémentaire ou… une pause déjeuner plus longue. Microsoft promeut activement Copilot, un outil qui promet de révolutionner le travail de bureau et de générer des gains de temps considérables. Cependant, les résultats du test britannique suggèrent que ces avantages sont difficiles à mesurer et que, dans certains cas, l'IA complique même le travail. Bien que de nombreux utilisateurs déclarent apprécier Copilot, il est difficile de parler de l'avancée en termes de productivité promise par l'entreprise dans ses présentations. La question se pose donc : l'investissement dans Copilot est-il rentable ?
